Özgür Özel, gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir çiftinin nikah törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir çiftinin nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, İnce ile Demir ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.