Özgür Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin düğün törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale’nin düğün törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Belovacıklı ile Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitiğini yaparken nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.