Özgür Özel: Gazetecilik kanunu için çalışacağız

Ege Belediyeler Birliği tarafından Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Buluşmada Özel’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP’li ilçe belediye başkanları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de bulundu.

Basın özgürlüğünün önemine değinen Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Gazetecilerin çalışanı çalışmayanı olmaz. Ama 10 Ocak Gazeteciler günü basın tarihinde çetin bir mücadelenin günüdür. Basın susturulmak ve mahkûm edilmek isteniyor ancak basın ulusun sesidir. Basın özgürlüğü sadece basın emekçilerinin meselesi değildir. Tarafsız ve korkusuz basın demokratik bir toplumun teminatıdır. Basın özgürlüğüne sahip çıkmak demokrasiye sıkı sıkı sarılmaktır. Özgür bir basın olmadan demokratik bir toplum inşa edilemez. Basını susturmak halkı susturmaktır. Sansüre hayır diyenlerin göreve gelmesi zorunluluktur. Basın hürdür, asla sansür edilemez. Türkiye’nin geleceği gazetecilerimizin kalemiyle, mikrofonuyla ve cesaretiyle şekillenecektir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “Gazetecilik ne kadar özgür yapılıyorsa o ülkede demokrasi o kadar iyi işler. Halkın bilinçli olması da o derece sağlanır. İçinde yaşadığımız dönem maalesef yandaş olmayan herkesin baskı altında olduğu bir dönem. Burada yandaş olarak tabir edilen kötü örnekler bir yerde gazeteciliği kirletiyor. Bunlardan kendimizi korumak için tarafsız bir şekilde görevini yapan basın emekçilerinin her zaman yanındayız. Biz İzmir olarak bu duruşu göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE FİLİSTİN DAHA ÖNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’de basın özgürlüğüne değinerek, “Hasan Tahsin büyük bir cesaret gösterdi sonra canıyla ödedi. Şu anda gazeteciler mesleğini yaparken ya mesleği yapmayacak hale savruluyor ya da cesaret gösteriyor. Çünkü öyle bir hale geldik ki… Cepheden haber versin diye Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı neredeyse haberin kaynağında sansürleniyor. Ve bir partinin ajansına dönüşüyor. Hepimizin çok üzüldüğü bir yapıya dönüştü. TRT benim grup toplantımı 4 dakika veriyor, Tayyip Bey 78 dakika konuşsa o kadar veriyor. Tayyip Bey rüyasında konuşmaya başlasa canlı yayına geçip veriyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, objektif kriterlerle birtakım değerlendirmeler yapıyor. Türkiye, 180 ülke içinde 158’inci sırada. 157’de Filistin var, İsrail’in işgali altında… 156’da Venezüella, 155’te Tacikistan. Bizden kötü kim var? Arabistan. 2024’te 54 gazeteci Filistin’de şehit edildi. 54 gazetecinin şehit edildiği Filistin bizden basın özgürlüğünde daha önce. Türkiye’de her beş günde bir de cezaevine giriyor. Darbe döneminde gelen Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu bugün partili cumhurbaşkanı kullanıyor” dedi.

Dezenformasyon yasası yüzünden gazetecilerin başına bir sürü şey geldiğini ifade eden Özel, “Gazetecilerin ekonomisinin bu kadar kötü olduğu dönemde mesleklerini en iyi şekilde yapmalarını beklemek de büyük haksızlık. Eskiden bir sürü alanda muhabir vardı şimdi hepsi bir kişinin üstünde onu da yap bunu da yap diyorlar. Bu bir sürü insanı gazetecilikten koparıyor. Bizimle mesleklerinden koparılmış 8 gazeteci çalışıyor. Serbest çalışıyorlar, esnek çalışıyorlar ve utanarak söylüyorum parça başı çalışıyorlar. Gazetecilerin sendikasızlaştırma sürecinin başarıya ulaştığını görüyorum, sermaye maalesef bunu da başardı. Gazetecinin sendikası çalışanın hakkını işverene karşı korurken işvereni de siyasetçiye karşı koruyor” diye konuştu.

İKTİDARA YAKIN OLANLAR İLAN ALIYOR

Özel, şunları dile getirdi: “Bir daha kimsenin yandaşlaştıramayacağı, tamamına hâkim olamayacağı gazetecilik kanunu, medya kanunu için çalışacağız. Örneğin birden fazla gazete sahibi olmak yasaklanabilir. Sarı basın kartının sadece gazetecilik meslek örgütü tarafından dağıtılacak. Basın İlan Kurumu’nun gazeteci meslek örgütü tarafından denetlendiği, siyasi saiklerle ilanların dağıtılmadığı bir düzen istiyoruz. Türkgün ilan alırken Sözcü, Evrensel, BirGün, Korkusuz ilan alamıyor. Ne kadar iktidara yakınsan o kadar ilan alıyorsun. Basının bir daha ele geçirilememesini istiyoruz. Eğer basın zapt edilemeseydi Türkiye bu kadar zapt edilemezdi. İzmir’de birçok sıfatla geldim umarım birkaç seneye İzmir’e iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim.”

Öte yandan, son günlerde Türkiye kamuoyunda bir süredir önemli tartışmalara neden olan ‘ikinci çözüm süreci’ polemiği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, “Ben bir şehit az gelecekse üzerime düşen her işi yapacağım. Terör bitecekse her şeyi yaparım. Kapalı kapılar ardından Tayyip Erdoğan’ın siyasi geleceği ile Öcalan’ın özgürlüğünün takas edileceği bir oyunu parçası olmam. O yüzden meseleyi doğru bir zeminde tartışmayı doğru buluyoruz. Birilerinin al ver siyasetinin parçası olmayacağız” ifadelerini kullandı.