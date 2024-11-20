Özgür Özel Gaziler Derneği'nde: Ziyaretimin en büyük sebebi Bahçeli'nin açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

Toplumsal mutabakat sağlanacaksa Meclis'te bunun konuşulması gerektiğini belirttiğini anımsatan Özel, 'şehit aileleri ve gazilerin' bu konudaki düşüncelerini önemsediğini söyledi.

"Ziyaretimin en büyük sebebi Bahçeli'nin açıklamaları" ifadelerini kullanan Özel, "Şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetleri dikkate alınmalı" dedi.

ALİ YERLİKAYA VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDAKİ GERGİNLİK

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaşadığı gerginliğe ilişkin de konuşan Özel, "Milletvekillerimiz bir protesto gerçekleştirmek istemişler ancak orda bi itiş kakış yaşanıyor. Arbede görüntüsü ortaya çıkıyor. Bir müdahale, yumruklaşma yok. Eğer böyle bir şey ols aben tabiki hemen özür dilerim. Sadece bir protesto yapılmak istendi" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Arbede meselesi biraz da sayın bakanın sabırsız olmasından olmuş. Ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler'in kamuoyunu yanıltacak bilgilerinden olacak. Esenyurt'taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir."

GÜLER, ÖZÜR TALEP ETMİŞTİ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri öncesi yaşanan olaylara tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den gerekli tutumu almayı beklediğimizi, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuşmuştu.