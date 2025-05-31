Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde konuştu: "Darbecilere direniyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitingi biter bitmez İstanbul'a yola çıkmıştı. Antalya'ya gitme planından vazgeçen Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığına gitti.

Kısa bir durum değerlendirmesinin ardından Özel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin önüne giderek burada açıklama yaptı.

Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Gaziosmanpaşa'nın tüm siyasi görüşlerden seçtiğinin arkasında duran, oyunun arkasında duran, genç belediye başkanının arkasında duran dürüst, namuslu, cesur insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün ilk değil belli ki son da olmayacak. Tam 213 gündür yani Esenyurt Belediyemize, CHP'nin elinden seçimle alamadıkları, kayyum atamak için giriştikleri ilk kumpastan başlayarak bugüne kadar belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve İstanbul'un son 6 yılda 3 kez üst üste seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan kumpasın devamındayız."