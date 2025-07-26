Özgür Özel: Gece yarısı operasyonuyla yapılan göz altılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy'de düzenlenen eylem sırasında gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Özel, "Dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP'nin Bakırköy mitingine katılan TİP üyeleri, atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 10 kişi, adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakırköy'deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP'li arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız. Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil Türkiye’nin mücadelesidir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadesini kullandı.