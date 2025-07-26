Özgür Özel: Gece yarısı operasyonuyla yapılan göz altılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız

CHP'nin Bakırköy mitingine katılan TİP üyeleri, atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 10 kişi, adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakırköy'deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP'li arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız. Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil Türkiye’nin mücadelesidir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadesini kullandı.