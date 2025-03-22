Özgür Özel: "Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz, polisimize dokunmadan, hiçbir evladımızın saçının teline zarar gelmeden meydanlardayız, sokaklardayız. 3 gündür uyumadığımız gibi bugün de uyumayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşamki Saraçhane mitingi öncesinde son kez basın karşısına geçti.

Özel, "Bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Çağlayan Adliyesi ise Çağlayan, olmazsa Vatan. Çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan 81 ilde sokaklardayız meydanlardayız. Durmayacağız, anayasaya aykırı hiçbir yasağa uymayacağız" dedi.

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