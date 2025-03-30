Özgür Özel: Gencecik çocukları darp edenleri tek tek bulurum, hesabını ben soracağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra protestolarda tutuklanan cezaevlerindeki öğrencilerle de bayramlaşacaklarını söyledi.

Mevcut siyasi krizler nedeniyle siyasi partilerle olan bayramlaşma programlarını iptal ettiklerini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. CHP olarak biz geçmişin kırgınlıklarını, küskünlüklerini bir tarafta bırakıp birinci parti olmanın sorumluluğuyla Sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm liderlerle bayramlaşıyorduk. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partiydi. Ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. O yüzden bu sene biz bütün bayramlaşmalardan çekildik ve milletimizle, cezaevlerindeki mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz."

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ülkenin dört bir yanında başlayan eylemlerde çok sayıda öğrencinin darp edilerek gözaltına alındığını ve kötü muameleye maruz bırakıldığını hatırlatan Özel, faillerden bunun hesabını soracağını söyledi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"ERDOĞAN'IN GÜCÜ GENÇLERE YETMEDİ"

"Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok. Erdoğan'ın gücü gençlere yetmedi. Onları özgürlüklerinden mahrum ederek olası mücadelenin cesaretini kırmaya çalışıyor. Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, gençlere kötü muamelenin, hakaretin peşine düşeceğiz. 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım. Mussolini'nin ön infaz yöntemini uyguluyorsunuz. 'Erdoğan'ı protesto edersen Silivri'yi boylarsın' diyorsunuz. Bir gün yatarı olmayan suçtan yatıramazsın.

'GENÇLERE TERS KELEPÇEYİ BEN UNUTMAM'

Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım. Size kötü muamele yapanlar CHP'yi görünce duracaklar. Bu iktidarı değiştirme iradesini biz bu ülkede görüyoruz. Yemin ederim, bu gençlere ters kelepçeyi, kötü muameleyi, aç-susuz bırakmayı, hakaretleri ben unutmam.

Namusum üzerine söylüyorum: Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım. Biz dava adamıyız, inanç adamıyız. 10 yaşından beri yatılı okulda okudum, bir kişiyi arkamda bırakmadım, bir kişiyi satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam."

MAHİR POLAT AÇIKLAMASI

İBB'ye yapılan operasyonda tutuklanan ve gece yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra bugün anjiyo olan Mahir Polat'ın durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Zaten doğru olan bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır ancak özellikle Mahir Bey'in içinde bulunduğu koşullar ve sağlık durumu düşünüldüğünde kesinlikle tutuksuz yargılanması gerekir. Onun durumunu yakından takip ediyorum" dedi.