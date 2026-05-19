Özgür Özel: Gençler, Cumhuriyet'e ve kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katıldı.

Özgür Özel, yürüyüş öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün biz burada, Gençlik Kollarımızın Ata'ya saygı yürüyüşüne eşlik etmeye geldik" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdir, Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyet'i genel kurmay başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı, kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. CHP'nin kurucusuydu ama dönüp de 'Cumhuriyet; CHP'ye, benden sonraki genel başkanlara emanettir' demedi. O, Cumhuriyet'i sadece gençlere emanet etti."

"GENÇLER ATATÜRK'E VEFALARINI GÖSTERİYOR"

Gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e vefalarını gösterdiğini kaydeden Özel, şunları söyledi: "O yüzden bugün bu muazzam kalabalığı ya da gençlerin Anıtkabir'e koşmasını, 81 ilde gençlerin Ataları'na sarılmalarını ya da zamanında Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin yüzde 90'ları bulan oranları gören kimse şaşırmasın. Gençler Ata'ya vefalarını gösteriyorlar, onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar."

CHP Genel Başkanı Özel, "Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler, Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı" dedi.

"CUMHURİYET’İ GENÇLERLE BULUŞTURACAĞIZ"

Özel, son olarak şunları kaydetti: "Ben, 51 yaşında ‘genç lider’ olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye’de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet’i gençlere emanet edecek’ bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyet’i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz içni en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz."