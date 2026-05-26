Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Muğla Milletvekili Derici'ye emanet etti

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Özgür Özel’in kullandığı genel başkanlık mührünü kendisine emanet ettiğini açıkladı.

Derici konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımladı.

Derici paylaşımında, "Mühür bize emanet, mühür Muğla'ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım. Tekrar gelinceye kadar" ifadelerini kullandı.

Süreyya Öneş Derici'nin sosyal medyada paylaşımının tamamı şu şekilde:

''Mühür bize emanet, mühür Muğla'ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım.

Tekrar gelinceye kadar. Odada son kalan bir iki kişisel eşyayı alırken, Atatürk'ün partisine, demokrasiye, millet iradesine müdahale edilmiş, bütün bina gazlanmış, Genel Başkan'ı çıkarmaya gelmelerinden belki 10 dakika önce; Sayın Genel Başkan dedi ki:

"Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar."