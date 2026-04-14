Özgür Özel: Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama asla bunlara boyun eğmeyeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısını yineleyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhıurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Özel, "Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama asla bunlara boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi seviyoruz, partimizi seviyoruz. Bu ülkeyi kurtarmak için boynumuz kıldan incedir. Bu ülkeye baş eğdiremeyeceksiniz. Tayyip Erdoğan'a söyleyin; CHP'nin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya ant içmiş neferleri var, evlatları var" dedi.

Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekonomik gelimelere değinen Özel, enflasyondaki yüksek rakamlara dikkati çekti. İktidar politikalarının yarattığı güvensizliğin yatırımcıyı Türkiye'den çektiğini söyleyen Özel, "Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra keyfiliğin arttığı, kurumların hiçe sayıldığı, en önemli kurumlardan olan Meclis'in dahi sesinin kısıldığı bir sürecin içinde büyük bir gerileme yaşadık. Hem politik, hem ekonomik olarak" ifadelerini kullandı.

Dış politikada ilkesiz, ekonomide basiretsiz, yönetimde liyakatsiz, hukukta adaletsiz bir iktidarla karşı karşıya olunduğunu söyleyen CHP lideri, mevcut iktidarın "halkın ekmeğini küçülten" bir iktidar olduğunu kaydetti. Özel, "Milleti yoksullaştıran; Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan ve CHP iktidarından korkmasıdır" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"2018'den bu yana bitmeyen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte kurumların, kuralların hiçe sayıldığı, Meclis'in sesinin kısıldığı bir sürecin içinde demokratik olarak ve ekonomik olarak bir gerileme yaşadık. Birisinin yanlış ekonomi ve faiz politikasıyla ekonomi zayıfladı. Merkez Bankası'nın başkanları laf dinlemiyor diye değiştirildi. Fatura hep milletimize kesildi.

Bizim tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80'lerden döndü. Yabancı yatırımcı gelmedi, yerleşik olanlar bile paralarını dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünya devleri paralarını, yatırımlarını Balkan ülkelerine kaydırdılar. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.

Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarda anılırdı, şimdi yılı yok çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu kriz ortamındayız. İran savaşına da hazırlıksız yakalandık. Yoksullukta, yüksek enflasyonda, işsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Hukukta da adaletsiz bir iktidarla muhatabız. Bu yönetim ekonomiye en ağır zararın verildiği 19 Mart darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçıyor ama dünyadan da bunu gizleyemiyor. Mehmet Şimşek, slaytlarla 1 Mart'ta yaptığı sunumda diyor ki 19 Mart'a çoklu şoklar dönemi."

"YÜREK YAKAN YOKSULLUĞU KÜRSÜDEN GÖSTERDİ"

Özel, devamla ekonomik krizin örneğini iki çarpıcı fotoğrafla gösterdi.

Ankara'da bir yurttaşın elma dağıttığı bir görsel ve bir okuldaki veresiye defterini gösteren Özel, "Ulus'ta bir hayırsever elma dağıtmaya kalkıyor. Emeklilerin 1-2 elma için giriştikleri mücadele hepimizi derinden yaraladı. Bu fotoğraf, Türkiye'yi yönetenlerin, iktidarın utanç fotoğrafıdır. Söz veriyoruz ki iktidar değişecek ve kimse böyle bir fotoğrafın parçası olmayacak. Geçtiğimiz gün arkadaşlar bir veresiye defteri getirdi. Okuldaki veresiye defteri.. Bu veresiye defterlerinde 15 liralık çay, iki poğaça görüyorsunuz. Dayanmak zor ama yarım kaşarlı görüyorsunuz... Bu ülkenin kantinlerinde bu ülkenin evlatlarına bir kaşarlı tost alamayana yarım kaşarlı tost verildiğini, onun da veresiyeye kaydedildiğini görüyorsunuz. Evlatlarımızı veresiye defterlerine düşürenleri, kendi sefalarını sürenleri bu milletin elinden hiçbir şey kurtaramayacak" ifadelerini kullandı.

Halkın içinde olduğu borç sarmalına dikkati çeken Özel, "Çiftçiye 2 milyar TL destekleme veriliyor bunun 320 katını, 640 milyar TL'yi ise hükümet faize veriyor. Bankadan para çekene uygulanan bileşik faiz yüzde 95 durumunda. Artık vatandaşın, borcu borçla çekinmesinin mümkün olmadığı, sanki sanal kumar çetelerinin arasına düşmüş bir durumda olduğunu söylememiz gerekir" şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ

Konuşmasının devamında "ara seçim" gündemiyle siyasi parti liderlerine yaptığı ziyaretlere değinen Özel, "Meclis'te grubu ve milletvekili olan, önceki dönem olan partilerle görüştük. Bunların en önemli kısmı şüphe yok ki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz kısmıydı" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 12 genel başkan ile belirli bir noktaya kadar mutabakata varmış durumdayız. Meclis'te grubu ve milletvekili olan, önceki dönem olan partilerle görüştük. Bunların en önemli kısmı şüphe yok ki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz kısmıydı. İran meselesine karşı alınacak önlemleri, önerileri anlatan bir rapor paylaştık. Yanı genel başkanlar kendi çalışmalarından bahsettiler.

Liderlerle bir mutabakatımız daha var. 'Melih Gökçek yargılanmadan hiçbir siyasetçi yargılanamaz' diye bir atasözümüz var bizim. Bu bizim değil tüm siyasetin sözü. Siyasi ahlakta karnesi en kırık olan partinin siyasi ahlakta ahkam kesen hali herkesi acı acı gülümsetmiştir. Parti içi darbeyle, 'Hırsızlık yapanın kolunu keserim' diyen Sayın Davutoğlu'nu tasfiye etmişlerdi."

"SEÇİME GELEMİYORLAR ÇÜNKÜ NE SÖZ VERDİLERSE TERSİNİ YAPTILAR"

Birçok krizin içinde yaşanılan en büyük krizin Anayasa'yı tanımamak olduğunu kaydeden Özel, ara seçimin bir zorunluluk olduğunu söyledi: "AYM, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı bırak demiş. Anayasayı tanımama krizi yaşıyoruz. Millet sesini duyurmak istiyor. Erken seçim diyoruz, 'yokuz biz' diyorlar. '5 yıl boyunca her şeyi ben yapacağım, ben karar vereceğim' diyor."

Anayasa'nın "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir" şeklindeki 78. maddesini okuyan Özel, iktidarın seçimden kaçtığını vurguladı.

Özel, "Gelebiliyorlar mı seçime? Gelemiyorlar. Çünkü önceki seçimde ne dedilerse, ne söz verdilerse tersini yaptılar. Hiçbir sözlerini tutmadılar" dedi. Seçime milletin sesini duyurmak için gitmek istediklerini vurgulayan Özel, bu konuda görüştükleri siyasi partilerin de seçime hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti. CHP lideri, "Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, İnönü'nün kaçmadığı seçimden kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

MURAT KURUMA'A AKIN GÜRLEK SORUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin açıklamalarını yineleyen Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslendi. Özel, "ID numaralı olan 16 tapu var, bu taşınmazların hangi tarihte Adalet Bakanı'nın üzerinde olduğu görülebilir. Bu açıklamayı yapalı 1 ay oluyor, hiçbirine yanıt yok, bir tek "Erdoğan'dan talimat var, Özel'e yanıt verme" diye... Buradan bir kez daha soruyorum, bu millete karşı nasıl susuyorsunuz, bu tapuları sorgulayınca benim söylediğim çıkmıyor mu?" diye sordu.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

Devamla, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmadaki yeni gözaltılara dikkati çeken Özel, soruşturmayı yürüten kamu görevlilerine başarı diledi.

Bugün, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturmanın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla başlatıldığına ilişkin basın notu gönderildiğini söyleyen Özel, bu duruma tepki gösterdi. Özel, "Bu acıyı bir siyasetçinin üzerinden konuşulması için bilgi notları uçuşuyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı'nda koltuk sahibi olan, haysiyet cellatlığı yapan biri bugün bilgi notu atıyor: 'Gülistan Doku haberlerinde Sayın Gürlek'in talimatıyla operasyonun başladığı, Akın Gürlek'in talimatıyla harekete geçildiği ifadesinin kullanılmasını istiyoruz' diye bilgi notu atıyor.

Önceki Adalet bakanları; Abdulhamit Gül, Bekir Bozdağ, Yılmaz Tunç... Akın Gürlek'in basın danışmanı, Akın Gürlek'in 'ucu nereye çıkarsa çıksın' dediğini öne sürüyor. Bu not bana karşı değildir, size karşıdır. Hepinizin mesleki ve siyasi ahlaklarına dil uzatan bir bilgi notudur. Furkan Torlak bu kez sizin haysiyetinize saldırdı. susun da göreyim."

