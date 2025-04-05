Özgür Özel, "Gerekirse mektup yazacağım" demişti: Volkswagen'dan boykot açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Volkswagen’e ve bünyesindeki Audi ve Skoda markalarına yönelik boykot çağırısına ilişkin Volkswagen şirketi yetkilileri açıklama yaptı.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in sorularını yanıtlayan şirket yetkilileri Volkswagen'ın Türkiye’deki dağıtımcısı olan Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu cevapsız bıraktı.

Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin dikkate alınacağını umuyoruz” ifadesi yer aldı.

WELT: “Volkswagen’e ve bünyesindeki Audi ve Skoda markalarına yönelik boykot çağırısını nasıl değerlendiriyorsunuz?”



VW: “Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin dikkate alınacağını umuyoruz.” /3 pic.twitter.com/ggVvaE2v5Q — Deniz Yücel (@Besser_Deniz) April 5, 2025

"HUKUK DEVLETİNE SORUMLULUK DÜŞER"

Şirket yetkililerinin “Boykot, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına bir tepkidir. Bir Alman şirketi olarak başka bir ülkedeki siyasi olayları yorumlamak istemeyeceğinizi tahmin ederim. Ama hukuk güvenliği ticaret ve yatırım için de önemlidir. Sizce, hukukun üstünlüğü ilkesi Türkiye'de ne halde?” sorusuna verdiği yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Yargının bağımsızlığı, ekonomik planlama güvenliğinin ve başarılı girişimciliğin önemli bir temeldir. Bu anlamda, Türk hukuk devletine mevcut durumda da çok büyük bir sorumluluk düşer.”

DOĞUŞ GRUBU SORUSU YANITSIZ KALDI

Yaşananlara ilişkin Volkswagen’ın konuyu Türkiye’deki dağıtım ortağı Doğuş Grubu ile görüştü mü? sorusuna ise şirket net bir yanıt vermedi. Verilen yanıtta “İthalatçı Doğuş Otomotiv ile on yıllara dayanan ticari ilişkimiz bulunmaktadır. Aramızdaki diyalog hakkında bilgi paylaşmayacağımızı lütfen anlayışla karşılayın” ifadesi kullanıldı.

ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, haberine ilişkin X’te yaptığı paylaşımı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yeniden paylaştı.

Volkswagen şirketinin Türkiye'deki dağıtıcısı olan Doğuş Oto, NTV'nin de yer aldığı Doğuş Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor.

CHP Genel Başkanı Özel, aralarında NTV'nin de yer aldığı Saraçhane eylemleri ve Maltepe mitingine ekranda yer vermeyen medya kuruluşlarına yönelik boykot kampanyası başlatmıştı.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Volkswagen’a mektup yazacağını, gerekirse ziyaret edeceğini söylemişti.

Özel: Saraçhane’yi görmeyen NTV diye bir kanal var. Doğuş otodan yeni araba alınmıyor. Bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz. Volkswagen'ın çok güçlü bir sendikası var. Mektup da yazacağım. Gerekirse de edeceğim. Türkiye’deki distribütörünüz böyle adamlardır diyeceğim… pic.twitter.com/8PaxOOoxGp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 3, 2025

Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

“Doğuş Oto’dan gidip de araba satın alınmıyor. Mevcut arabanı kullanma demiyoruz ama Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçların yenisini almıyoruz. Bizim belediyelerde tamamı bu araçlardan neredeyse. Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz. CHP üyesi Skoda’ya, Volkswagen’e, Audi’ye binmeyecek. Mektup da yazacağım, çok güçlü bir sendikası var Volkswagen’in. Gerekirse ziyarete gideceğim, ‘Türkiye’deki distribütörünüz böyle adamlardır’ diyeceğim. ‘Siz çok demokratik yönetilen bir yersiniz, yönetiminizde işçiler var. Bunlar, basın özgürlüğüne bu kadar aykırı iş yapıyorlar. Değiştir distribütörü’ diyeceğim. İki elim yakalarında.”

DAHA ÖNCE DE MEKTUP YAZMIŞTI

Özel, 2019 yılında Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Volkswagen'de örgütlü IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Jörg Hoffman'a birer mektup göndermişti.

O dönemde CHP Grup Başkanvekili olan Özel, mektubunda, şirketin Türkiye'deki yatırımına ilişkin Manisa'yı tercih etmesi çağrısında bulunmuştu.

Özel, "Fabrikanın kurulacağı yer olarak Manisa'yı tercih etmenizi bekliyoruz. Bu kararınız, Manisamıza büyük ve çok olumlu bir etki yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



