Özgür Özel: Gizli tanık Meşe'nin yerine ikame ettikleri İlke de tanıklıktan vazgeçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna gerekçe gösterilen gizli tanıklara dair konuştu. Daha önce Meşe adlı gizli tanığın dosyadan çekildiğini hatırlatan Özgür Özel, Meşe'nin yerine ikame edilen İlke'nin de tanıklıktan vazgeçtiğini bildirdi.

Özgür Özel İlke TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

“Meşe’nin ifadeleri sorularak Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ancak iddianame çıkınca Meşe yoktu. ‘Delirmiş’, ‘çözülmüş’ denilerek dosyadan çıkarılmıştı. Gizli tanık Meşe’nin yerine ikame edilen İlke de tanıklıktan çekildi. Yarından itibaren bunu açıklayacağız. Belgesi var, hatta arkadaşlar çıktı alıp getirirse yayında da gösterebiliriz. Bu belgeyi yayından bir saat önce gördüm. Meşe’nin söylediği her şey zorunlu olarak İlke’ye de söyletilmişti. İlke de tanıklıktan vazgeçti"