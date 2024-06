Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı: Erdoğan'a 5 talep iletildi

Amasya'da yurttaşlara hitap eden CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı. Adaletli bir vergi sistemi için Erdoğan'a teklif sunduklarını kaydeden Özel, "Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek" dedi. Özel, "Emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim" diye konuştu.

Özel, Amasya Belediyesi ziyareti öncesi kendisini bekleyen yurttaşlara hitap etti.

Erdoğan ile dün görüşme yaptıklarını hatırlatan Özel, "Dün Sayın Erdoğan ile bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim" diye konuştu.

EKONOMİ KURMAYLARI BAKAN ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'a "Kaynak mı arıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım" dediğini ve görüşmede vergi konusundaki tekliflerini sunduklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınmalı, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek, vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir."

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Siyasi partilere ve siyasi liderlere seslenen Özel, şunları kaydetti:

"Buradan bütün siyasi liderlere, bütün siyasi partilere sesleniyorum. Biz, Cumhuriyet'in meclisiysek, bu milletin meclisiysek, bir avuç zengin için değil, bu meydanları dolduranlar için, maaşıyla ay ortasını getiremeyenler için, evladını okutamayanlar, karnını doyuramayanlar için bir şey yapmak zorundayız. Cumhuriyet, halk için vardır, millet için vardır, onların yüzünü güldürmek için vardır. Artık zamandır, biz emeklimizin ve emekçimizin, esnafımızın ve çiftçimizin yüzünü güldürmek için tüm siyasi partilere, başta Adalet ve Kalkınma Partisine elimizi uzatıyoruz. Bu el emekten, emekliden ve emekçiden yana olan bir eldir. Bu eli havada bırakmayın."

"ERDOĞAN'I, BAHÇELİ'Yİ GERÇEK BEKA SORUNUNU GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

Özgür Özel, Türkiye'de 20 yıl önce 2,8 milyon olan çiftçi sayısının 3,3 milyona yükselmesi beklenirken 2,3 milyona düştüğünü, Türkiye'nin tarım ürünleriyle kendine yeten bir ülkeyken şimdi tarım ürünü ithalatı yapan, yurt dışında toprak kiralayan, kendi toprağını ekemezken Afrika'da tarım yaparak karnını doyurmaya çalışan bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Çiftçilere sahip çıkılmaması, doğru destekleme projelerinin yapılmaması gibi sebeplerle çiftçilerin bankalara borçlu hale geldiğine işaret eden Özel, son bir yılda çiftçilerin bankalara olan borcunun yüzde 88 arttığını, toplam borcun 652 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

Türkiye'de çiftçilerin ortalama yaşının 57,5'e kadar yükseldiğini, halen çiftçilik yapan her 4 gençten 3'ünün gelecek yıllarda bir fabrikada, madende, tersanede, gemide iş bulması durumunda bir daha çiftçilik yapmayacağını söylediğini öne süren Özel, "Bu ülkeyi yönetenler, yönetenlere destek veren ittifak ortakları, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, her meseleden bir beka sorunu tarif ederken ben bütün Türkiye'yi, Sayın Erdoğan'ı, Sayın Bahçeli'yi gerçek beka sorununu görmeye davet ediyorum. Bir ülkede çiftçi yaşı 57,5-58 ise, 4 genç çiftçiden 3'ünün gözü madende gemide, tersanede, fabrikadaysa, gerçek beka sorunu budur. Önümüzde açlık tehlikesi vardır, kıtlık tehlikesi vardır. Dışarıya avuç açmanın yarın dış ilişkilerde oluşan her krizin ülkede gıda krizine dönüşmesinin tehlikesi kapıdadır. Onun için yapılması gereken iş çiftçilerimizin desteklenmesidir." ifadesini kullandı.

22. Dönem TBMM'de tek muhalefet partisiyken, hükümete verdikleri destekle çıkan kanunla Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1'i ile çiftçilerin desteklenmesinin kararlaştırıldığını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani eğer o günden bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte çıkardığımız bu kanuna uysa çiftçilere bugüne kadar ödemesi gereken para 853 milyar TL'dir, ama ödememiştir. Sadece geçen yıl çiftçilerimizin devletten alması gereken destek 178 milyar liradır ama verilen para bunun beşte biridir. Bu sene Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1'i verildiğinde çiftçilerin alması gereken para tam 431 milyar liradır. Ama bu iktidar, 60 milyar lira vermeye çalışmaktadır. 350 milyar lira Türk çiftçisine nefes aldırır, borçları ödetir, faizleri kapatır ve ipoteklerden kurtarır. Ama bu parayı çiftçiye, köylüye değil de kur korumalı mevduata, bu paranın 2-3 katını verenler, bu paranın 2 katına hazineden, bu para kadar olanı da Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduata ödeyenler, 2 milyon 300 bin çiftçimizi bankaların insafına, bankaların haczine terk etmektedir. Bunun için yapılması gereken iş bellidir. Çiftçiye sahip çıkılacak, ülkenin kurucusu gibi bakılacak, çiftçi milletin efendisi yapılacaktır."

Türkiye'de çiftçilere, emeklilere vefasızlık yapıldığını dile getiren Özel, "Yıllarca, tarlalarda, fabrikalarda, tezgahlarda, alın teri dökmüş, dirsek çürütmüş, göz nurunu akıtmış emeklilerimiz, bugün ülkenin sırtında yük görülmektedir. En düşük emekli maaşı 10 bin liradır. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken, yani bugünkü parayla 26 bin lirayken ve temmuzda da zam olacakken, şu anda 10 bin liradır. Geçmişte 8 çeyrek altın alan maaş bugün 2,5 çeyrek altın almaktadır. Her emekli bir kez değil her ay 5,5 çeyrek altın zarardadır. Bunun için çare önce düşük emekli maaşını bir asgari maaşa çıkarmak, zaman içinde 1,5 asgari ücrete çıkararak, emeklinin yaşadığı yoksulluktan emekliyi kurtarmaktır" değerlendirmesinde bulundu.