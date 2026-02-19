Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın eşi Kıymet Uludağ ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ'ın eşi Kıymet Uludağ ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ’ın eşi Kıymet Uludağ ile telefonda görüştü. CHP lideri Özel, Alican Uludağ’ın gözaltına alınmasının hukukla bağdaşmadığını, konunun yakından takipçisi olacaklarını iletti.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ’ın gazetecilik faaliyeti sınırlarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Alican Uludağ’ı evinden, küçük çocuklarının gözü önünde, kıyafetlerini bile değiştirmesine müsaade etmeden alıp götürmek, zorbalıktır! Alican Uludağ serbest bırakılmalıdır. Biz, medya özgürlüğünü ve en temel insan haklarını savunmaya, bağımsız gazetecilerin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.