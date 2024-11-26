Özgür Özel, gözaltına alınan Remzi Çalışkan'ın eşi Hatice Çalışkan ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın gözaltına alınması nedeniyle eşi Hatice Çalışkan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonda görüştü.

CHP lideri Özel, Çalışkan ve Çerkezoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.

DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmışlardı.

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Genel Başkanımızın ve şube başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" denilmişti.