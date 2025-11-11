Özgür Özel, grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in kürsüye çıktığı sırada salondakiler "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Özel, "Son zamanlarda okuduğum bir anekdottan etkilendim. Bir gün mecliste bir milletvekili, İstanbul ya da Ankara illerinden birine Atatürk'ün adının verilmesini, böylelikle Atatürk'ün adının şehrin temellerine kazınmasını önermiş. Bunu duyuyor Paşa. Milletvekilini çağırıyor ve şöyle diyor: Bir ismin dillerde kalması için şehrin temellerine sığınmasına gerek yoktur. Bakın, şehrin ismi İstanbul ama Fatih Sultan Mehmet'i hemen hatırlıyoruz. Eğer ben bir şey yapabildiysem, şehrin temellerime ismini yazarak değil, milletin kalbine yazarak anılmak isterim. İşte kalbine milletin kalbine yazıldığının en iyi göstergesi. Dün biz Sayın Erdoğan'ın başkanlığındaki devletimizi, meclisimizi, milletimizi temsil eden heyetle huzurdaydık" dedi.

Özel, daha sonra Kocaeli'nde yaşanan yangın faciasına değindi.

CİMER'e yapılan şikayeti okuyan Özel, şunları söyledi:

"Maalesef bu ülkenin birer ferdi olarak bu ülkede yaşadıklarımız çoklu kriz ortamı her birimizi gerçekten her bir gün bir başka üzüntüyle, bir başka çelişkiyle, bir başka felaketle, bir başka haksızlıkla yüzleştiriyor.

Onlardan bir tanesi de Kocaeli Dilovasında iş yerindeki yangında 3 çocuk yaşta 6 vatandaşımızı kaybetmemiz de yüreklerimizi dağladı. Bu iş yerinin kaçak olduğu, kaçak işçi çalıştırdığı, çocukların emeğini sömürdüğü ortaya çıktı ve bir kez daha bir kara düzenle yüzleştik. 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir emekleri sömürülen çocuk işçilerimizdi. Mahallelerinden defalarca şikayet edilmelerine rağmen işlem yapılmayan ve adeta göz göre göre felaketin beklendiği bir süreç yaşandı o mahallede.

Cimer'e yapılan başvuru şu şekilde. Bakın Cimer'e yazan vatandaşımız, adı belli, sanı belli, televizyonlarda da izledik. Şöyle yazmış." Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, İş Bankası Şubesinin yanında Vahdet Cami'nin bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalat ve dolumu yapılan iş yerinde Mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırıldığı yemek parasının 70 lira olduğu yemeği de gidin kendiniz yiyin diyerek işçi kadını sömüren bu doymaz iş yeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

"78 KİŞİYİ CAYIR CAYIR YAKAN ADAM KASILA KASILA GEZİYOR"

Devlet dediğin binalar, devlet dediğin bilgisayarlar, mail adreslerinden ibaret cansız bir yapı. Ama onu yönetmeye milletin yetki verdikleri var. İşte oradan saygıyla arz edip devletten cevap geliyor Cimer'den. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınmayan tedbirlerin neler olduğunu, iş yerinin hangi kısmında ve ne zamandan beri alınmadığını, iş yerinin tam unvanını, tam adresini iki yanında bir yanında İş Bankası, onun yanında İşkur var. Bize buranın tam adresini iletişim bilgilerini belirttiğiniz takdirde başvurunuzu işleme alacağız. Yoksa almamışlar. Çocuk işçilerin ise yaşları ve kimlik bilgilerini bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Tarif var, adres var, tespit var, ihbar var ama bunun karşısında harekete geçmeyip denetim için ayak süreyen ve dünkü felaketi bekleyen birileri var.

"MUTLAKA BU DÜZENİN SONUNU GETİRECEĞİZ"

Bakan'a soru sormak yok, Kartalkaya'da 78 kişiyi cayır cayır yakan adam kasıla kasıla geziyor. Gidip ona bunun hesabını soramıyorsun. MESEM'de çalışan çocuk sayısı 2 milyonu geçti. Çalışma Bakanı'nın bütçesinde çocuk işçiliği ile micadele edilsin diye ödenek var. MESEM üzerinden patronlara verilmek üzere 6 milyar lira teşvik koymuşlar. Görevi süresinde 16 tane Soma katliamı olan, çocuk işçilik sistemine teşvik koyanların, Kartalkaya'nın baş sorumlularının ve Gebze'de çöken binanın sorumlularının burada pişkin pişkin oturup bir gensoruya dahi muhatap olmadıkları düzenin adına AK Parti'nin kara düzeni diyoruz. Mutlaka bu düzenin sonunu getireceğiz."

Ayrıntılar geliyor...