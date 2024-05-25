Özgür Özel; Gülsün Bor ve Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı
Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve haber spikeri Gülgün Feyman’ın hayatını kaybeden babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı.
CHP lideri Özel, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi.