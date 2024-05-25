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Özgür Özel; Gülsün Bor ve Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı

Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı.

Güncel
  • 25.05.2024 13:56
  • Giriş: 25.05.2024 13:56
  • Güncelleme: 25.05.2024 13:59
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel; Gülsün Bor ve Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve haber spikeri Gülgün Feyman’ın hayatını kaybeden babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı.

CHP lideri Özel, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi.

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