Özgür Özel gündeme getirmişti: Erdoğan ile Trump Jr.'ın İstanbul'daki görüşmesi doğrulandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile görüştüğü iddiası kaynaklar tarafından doğrulandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler mitinginde söz konusu iddiayı gündeme getirdi.

Özel, konuşmasında, "Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul’da Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek, Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlayarak, onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete, iş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor. Filistin’i, Filistin’deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, Donald Trump Jr. ve beraberindeki heyet, geçen hafta İstanbul'da Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Trump Jr.'ın, Türkiye'yi kendisiyle benzer görüşlere sahip birkaç iş insanıyla birlikte ziyaret ettiği belirtildi.

"NEZAKET ZİYARETİ"

DW Türkçe'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Trump Jr.'ın Erdoğan'la görüşmesini doğruladı.

"Trump Jr.'ın nezaket ziyareti yaptığını" savunan kaynak, "Gazze oğluyla değil, muhattabıyla görüşülür" ifadelerini kullandı.