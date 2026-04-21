Özgür Özel gündeme getirmişti: Saray’dan Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin açıklama

CHP Lideri Özgür Özel’in gündeme getirdiği Akın Gürlek’in mal varlığı tartışmaları Meclis’e taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yılmaz, önergeye verdiği yanıtta topu Akın Gürlek’e attı.

"GÜRLEK GÖREVDEN AZLEDİLECEK Mİ?"

Emre, verdiği önergede şu soruları sordu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu iddia edilen çok sayıda ve yüksek değerde gayrimenkule sahip olduğu haberleri doğru mu?

Akın Gürlek'in kamu görevlisi olduğu dönemlere ait; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre bildirdiği mal beyanında neler vardır?

Haberlere konu iddialar doğruysa Bakan Akın Gürlek azledilecek mi?

TOPU ADALET BAKANLIĞI'NA ATTI

Yılmaz önergeye verdiği yanıtta “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu itibarla, İstanbul Milletvekili Sayın Yunus EMRE tarafından verilen 7/42216 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Adalet Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Özgür Özel 17 Mart 2026’da düzenlediği basın toplantısında Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu iddia etmişti. CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu öne sürmüştü. Gürlek ise “Özel’in şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur” demişti.