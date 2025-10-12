Özgür Özel: "Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Brüksel’de yarın yapacağı mitinge katılım çağrısı yaparak "Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız. Umudu da geleceği de birlikte kuracağız. Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim" ifadesini kullandı.
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin farklı bir ilinde miting yapan CHP, ilk yurt dışı mitingini Belçika’nın başkenti Brüksel’de yarın gerçekleştirecek.
61’inci eylemde Brüksel’deyiz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 11, 2025
Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız.
Umudu da, geleceği de birlikte kuracağız.
Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim.
🗓️ 12 Ekim Pazar
⏰ 14.00 (TSİ 15.00)
📍 Place Jean Rey, 1040 Brussels pic.twitter.com/CQQgQmOKZo
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, mitinge katılım çağrısında bulunarak şunları kaydetti:
