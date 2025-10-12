Özgür Özel: "Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız"

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin farklı bir ilinde miting yapan CHP, ilk yurt dışı mitingini Belçika’nın başkenti Brüksel’de yarın gerçekleştirecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, mitinge katılım çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"61’inci eylemde Brüksel’deyiz! Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız. Umudu da, geleceği de birlikte kuracağız. Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim. 12 Ekim Pazar 14.00 (TSİ 15.00) Place Jean Rey, 1040 Brussels."