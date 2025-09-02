Özgür Özel: Gürsel Tekin ihraç edildi, Özgür Çelik görevinin başındadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Halk TV'de konuşan Özel, "Biz bu karardan haberdardık. Bu 10'uncu denemeydi. İstanbul'da 4 Ankara'da 6 dava var. 'Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın' talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur" dedi.

Özel, "Biz CHP olarak hukuken atılması gereken her adımı atacağız. Mahkemeye itiraz edeceğiz ama bir yandan mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye'de seçim hukukunu askıya alıyor. Bu açıdan YSK'ye ve AYM'ye başvuracağız. Bu kararı olağan kabul etsek ne olur? YSK'nin yürüttüğü hiçbir seçim bundan sonra kesin değildir" ifadesini kullandı.

Kötülüğün zirve yaptığını ifade eden Özgür Özel, "Savaş meydanında Atatürk'ün kurduğu partiyi sen Çağlayan Adliyesi'nde yok edemezsin, durdurmazsın. Bu sana nasip olmaz" dedi.

Özgür Özel, önümüzdeki günlerdeki programının sorulması üzerine, "Yarın saat 11'de Nehir'i (Ferdi Zeyrek'in kızı) okula kayıt ettireceğim, ondan sonra da mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"YARIN BÜTÜN DEMOKRATLARI ZEYTİNBURNU'NA BEKLİYORUZ"

Özel, yarın akşam Zeytinburnu'nda miting düzenleneceğini söyledi ve "Bütün demokratları Zeytinburnu'na davet ediyoruz. Miting alanını değiştirmiyoruz, bu mitingimizi yapacağız" dedi.

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR, ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Özel, "Mahkemenin verdiği hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. İl Başkanımız görevinin başındadır. Partimizin kendi iç hukukunda yapmış olduğu mahalle delege seçimleri var, bu sürecimizi de sürdürüyoruz" dedi.

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

Özgür Özel, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi. Özel, "Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılacağı muamele budur" diye konuştu.

"HADİ GELİN İNDİRİN, MİLLET KİMİ İNDİRİYOR GÖRÜRÜZ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Ankara'da siyaset yapmaya çağırması hakkında konuşan CHP Genel başkanı şunları söyledi: "Bana diyor ki, 'Ankara'ya git, partinin başında otur.' Bu ne demek? Anadolu'yu gezersen seni partinin başından indiririm. Beni tehdit ediyor. Beni partinin başından indirmekle tehdit ediyorlar. Ben de onlara diyorum ki, 'Partinin başında, sizin dediğiniz gibi, tarif edilmiş bir muhalefet olarak, sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma, mücadelemi yaparım, hadi gelin indirin.' İndirirsen millet kimi indiriyor görürüz."

DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Bahçeli'nin açıklamaları sorulan Özel, "Ben Devlet Bey'e koalisyon olalım demiyorum, kendisi öyle anlamış. Onun üstünden AK Parti'yle nikah tazeliyor. Devlet Bey'in yaşına hürmeten ne diyeyim. O metinleri yazanları da biliyoruz, benden nasıl kuyruk acıları olduğunu da biliyoruz. Zaman zaman Devlet Bey'den nasıl fırça yediklerini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.