Özgür Özel, Hakan Fidan'ın 'KAAN' sözlerini hatırlattı: "Kimsenin moral bozmasına gerek yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

Özgür Özel, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Hem Rusya - Ukrayna savaşı, hem de İran’da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu hepimize öğretti" dedi.

"Biz çok uzun süredir, örneğin iki yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili içeride bilgi aldık" diyen Özel, "Bu Türkiye’nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda ve örneğin Kıbrıs’ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. Veya İran’dan Türkiye’ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir hava savunma sisteminiz, bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz. Yoksa NATO’nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma füzelerinin olmasını beklersiniz" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'IN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Özgür Özel, KAAN uçağı hakkında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 28 Eylül 2025 tarihinde yaptığı "KAAN’ın motorları var, bekliyor Amerikan Kongresi'nde. Onların lisansı durmuş durumda. Onların lisansını da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin" sözlerini anımsattı.

"KAAN'ın yerli, milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve destekliyoruz sonuna kadar" diyen Özel, "Tabii dışarıdan gelecek her bir KAAN için iki motora şimdi ihtiyaç var. Ama zaten dünyada kimse bir tane muharip uçak yapıp da anında hepsini kendisi yapıp uçurma imkanı yok. Önemli olan KAAN’ın o iki motor takıldığında uçabilen durumda olmasıdır. Ama bir yandan da KAAN’ın motorunun hızla yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız. Kimsenin de moral bozmasına gerek yok. Elbette gecikmelerden rahatsızlıklar duyulabilir falan ama bir an önce biz KAAN’ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.