Özgür Özel hakkında bir dokunulmazlık dosyası daha TBMM'ye sunuldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.