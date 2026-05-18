Özgür Özel hakkında bir dokunulmazlık dosyası daha TBMM'ye sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

  • 18.05.2026 10:12
  • Güncelleme: 18.05.2026 10:15
Kaynak: AA
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

