Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dün Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

BİR SORUŞTURMA DA ANKARA'DAN

Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle bir soruşturma daha açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.