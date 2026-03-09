Özgür Özel hakkında "mahkeme heyetine hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına dair basına yaptığı açıklamada ‘davayı gören mahkeme heyetine alenen hakaret ettiği’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel hakkında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) March 9, 2026

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen ilk duruşmasının ardından Silivri’de açıklamalarda bulunmuştu. Mahkeme heyetini eleştiren Özel, duruşma sırasında yaşanan usul tartışmalarına tepki göstermişti. Mahkeme başkanının Ekrem İmamoğlu’na yönelik hitap şeklini ve reddi hakim taleplerine karşı tutumunu eleştiren Özel, "Karşısında tecrübeli avukatların bilgisi karşısında ezilen, büzülen, kıvranan bir heyetle karşı karşıyayız. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım" ifadelerini kullanmıştı.