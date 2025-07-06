Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MYK toplantısının ardından yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma tutanağında "Suç işlemeye tahrik", "Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlaması yöneltildi.

Soruşturmaya, Özel'in dün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçe gösterildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Beleyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirdiği MYK toplantısı sonrası kamuoyuna seslenmişti.

"Beni susturmanın tek yolu var, onu da ailem, sevdiklerim üzülmesin diye söylemiyorum" diyen Özgür Özel'in basın toplantısında öne çıkan sözleri şöyleydi: