Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün (04.06.2025) Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

İBB operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanları ve eski milletvekilinin de aralarında bulunduğu isimlerin dün sağlık kontrolüne götürülürken polisler tarafından topluca görüntülerinin çekildiği video kayıtlarına tepki gösteren Özgür Özel, "Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" dedi.

Özel şöyle konuştu: “Dün sabah bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine, sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi, çok eski zamanlarda suç örgütlerine, terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. Yaş sırasına, kıdem sırasına göre dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler, kamerayı çalıştırdılar, teker teker önünden geçirdiler. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Buradan şunu söyleyeyim: Dün o görüntü Türkiye’yi belki 60-70-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü; darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete ‘Senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun?’ diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Bütün İstanbul’a soruyorum. Bütün İstanbul’a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa çekeni de çektirene de bin pişman etmeye var mısınız? Var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan’a da söylüyorum, AK Parti’de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın.”