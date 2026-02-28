Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı duyuruda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Burdur'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde söylediği "Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava açmışlar. Belediye başkanı olunca fahiş fiyata kiralanan makam arabasını göndermiş. Yerine kendi şirketine ait bir aracı, ücretsiz bilabedel belediyeye tahsis etmiş. Buradan iftira atıyorlar. Alçak adamlar" sözlerine yönelik olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan duyuru şöyle: