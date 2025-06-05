Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: CHP'li isimlerden sert tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturmaya CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek” derken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da yaptıkları açıklamalarla Özgür Özel’in yanında olduklarını vurguladı.

"BU DÜŞMAN HUKUKU BİZE İŞLEMEZ"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Yarattığınız bu hukuksuzluk düzenine yenilmeyeceğiz. Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek" dedi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkide bulundu. Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında, 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatmış. Elbette şaşırmadık! Yarattığınız bu hukuksuzluk düzenine yenilmeyeceğiz. Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek. Bizim zırhımız gençler, emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler! Bizim zırhımız ezilenler! Bizim zırhımız 86 milyon vatandaşımız!

Sizin talimatlı yargınız varsa bizim söylemekten usanmayacağımız doğrularımız, Silivri zindanlarına sığmayacak kadar büyük cesaretimiz var! Talimatlarla yargıya yön veren siz, Tertemiz insanları sıra sıra dizip terörist muamelesi yaparak kriminalize etmeye çalışan siz, Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Genel Başkanımızı, geleceğin cumhurbaşkanını ve belediye başkanlarımızı hedef alan siz, Hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan yine siz, Ama suçlu biz, soruşturulan biz öyle mi? Meydanlardaki milyonları tutuklayamazsınız, bizi bitiremezsiniz! Milletle savaşan kaybeder. Kaybedeceksiniz!"

GÖKAN ZEYBEK: TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN DİMDİK AYAKTAYIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise “Karalama kampanyaları Baskılar Soruşturmalar… Hezimetin ve çöküşün ayak sesleri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in arkasında yılmadan, kararlılıkla, sonuna kadar duruyoruz, duracağız. Türkiye’nin geleceği için dimdik ayaktayız. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak, geçmişten bugüne boyun eğmedik, şimdi de eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR: HESAP VERECEĞİNİ SÖYLEMEK BİZİM GÖREVİMİZDİR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı görevini yapan kişi hukuku sürekli olarak çiğneyip düşman ceza hukuku uyguluyorsa, bir gün hesap vereceğini söylemek bizim görevimizdir Akın Gürlek!"

ÖZGÜR ÇELİK: GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDAYIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi, her türlü soruşturmaya ve saldırıya karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya hazırdır. Korkmayız! Yılmayız! Kararlıyız!" ifadelerini kullandı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin, adalet ve demokrasi mücadelesine adanmış gençleri olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel’in göz hizasında ve omuz başındayız. Soruşturmalarla, saldırılarla bizi korkutamazsınız. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İBB operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanları ve eski milletvekilinin de aralarında bulunduğu isimlerin dün sağlık kontrolüne götürülürken polisler tarafından topluca görüntülerinin çekildiği video kayıtlarına tepki gösteren CHP Lideri Özgür Özel, "Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" dedi.

Özel şöyle konuştu: “Dün sabah bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine, sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi, çok eski zamanlarda suç örgütlerine, terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. Yaş sırasına, kıdem sırasına göre dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler, kamerayı çalıştırdılar, teker teker önünden geçirdiler. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Buradan şunu söyleyeyim: Dün o görüntü Türkiye’yi belki 60-70-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü; darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete ‘Senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun?’ diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Bütün İstanbul’a soruyorum. Bütün İstanbul’a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa çekeni de çektirene de bin pişman etmeye var mısınız? Var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan’a da söylüyorum, AK Parti’de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın.”