Özgür Özel hakkındaki jet soruşturmaya CHP'den tepki

CHP Lider Özgür Özel hakkında Antalya Mitingi'nde kullandığı ifadeler nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İstediğiniz kadar yargı sopasına sığının!" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Antalya'da sahneden iner inmez, baklava kumpasını anlattığı için jet hızıyla soruşturma açıldı. İstediğiniz kadar yargı sopasına sığının! Milletimize gerçekleri her yerde anlatmaya devam edeceğiz!" ifadesini kullandı.