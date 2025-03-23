Özgür Özel halk oylaması yaptı, A Haber konuşmanın sonunu keserek hedef gösterdi

A Haber, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadelerini çarpıttı.

Özel’in Saraçhane’de yaptığı, oylamanın “Bozdoğan kemerine gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın” kısmından sonrasını yayınlamayan A Haber, Özel’i hedef gösterdi.

A Haber’in yanı sıra çok sayıda yandaş internet sitesi ve gazete, aynı ifadelerle Özel’i hedef aldı.

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından CHP’nin çağrısıyla Saraçhane’de eylem düzenlendi.

Saraçhane’de konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, polis ile eylemciler arasındaki gerilime değinerek kalabalığı sık sık meşale yakılmaması, taşkınlık yapılmaması konusunda uyaran Özel, halk oylaması yaptı.

Özel konuşmasında, halk oylaması yapıp, Bozdoğan Kemeri’ne gidip polisle çatışmak yerine mücadelenin Saraçhane'de yapılmasını, polisle çatışılmamasını istedi.

Özel'in kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Burada bir halk oylaması yapacağım. Meydanda burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri’ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın. Meydanda bunu yapmayalım, mücadeleyi haklı zeminde koruyalım diyenler el kaldırsın." "Al sana meydan, al sana sağduyu, haklılığın gücü. Devletin polisine kanunsuz emir verilmiş, ‘buradan ileri gitmesin’ denmiş. O polisin oraya gidip arkadaşlarınızı da yaralatmayın, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Meydanın %99'u mücadele burada diyor."