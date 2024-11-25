Özgür Özel: Halkın iradesine kafa tutanların karşısında durmaya devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamlarda bulundu.

Kayyum atamalarına tepki gösteren Özel, yaşanan sürecin 'siyasi darbe' olduğunu söyledi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırılarak yerin kayyum atanmasına ilişkin Özel, "Taziye ziyaretinden terör çıkarmak dünyanın en kötücül aklının ürünü" dedi.

Bugünün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Özel, "Hepimizin övündüğü ve yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla çıkılan o süreci terk edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Devamla ekonomik sorunlara değinen Özel, halkın gerçek gündeminin derin ekonomik sıkıntılar olduğunu, partisinin bu sorunları gidermek için çalışacağını bildirdi. Özel, "Çarşı pazardan başı önde dönen insanların kederleri bizim baş kaygımızdır" şeklinde konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Temel motivasyonumuz ilk seçimi kazanmak. Birileri CHP'nin içinde karışıklık çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Parti içinde olmayan bir tartışmayı varmış gibi gösterenlere 81 il başkanımız olmadığını gösterdi.

Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer illerde de verdik. Demokrasi odaklı anlayışımız ortada. Bu mesele parti meselesi değil. Tayyip Erdoğan'ın oyunu geri tepmiştir, geri tepecektir. Bu siyasi işgal meselesidir. Esenyurt'u sandıkta alamayanlar darbeyle almaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarısını cezalandırmak ve çok istedikleri halde ele geçiremedikleri bir ilçe üzerinden tüm Türkiye'ye mesaj vermek istediler. Milletimiz demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın iradesine kafa tutanların karşısında durmaya devam edeceğiz.

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Çalıştayımızda şiddete karşı dayanışmayı amaçlayan kadınların çalışmalarını destekliyoruz. Hepimizin övündüğü ve yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla çıkılan o süreci terk edeceğiz.

Halkın gerçek gündemi derin ekonomik sıkıntılar var. Çarşı pazardan başı önde dönen insanların kederleri bizim baş kaygımızdır."