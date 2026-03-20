Özgür Özel hangi parti liderleriyle bayramlaştı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve 15 siyasi partinin genel başkanlarıyla telefonda görüştü.

Özel, 15 partinin liderinin ramazan bayamını kutladı.

Özel'in Kurtulmuş ile birlikte aradığı isimler şöyle:

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları,

⁠MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

⁠İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,

⁠DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,

⁠Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,

⁠Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,

⁠TİP Genel Başkanı Erkan Baş,

⁠Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,

⁠Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,

⁠DSP Genel Başkanı Önder Aksakal,

⁠EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan,

⁠SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen,

⁠Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,

⁠BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş.

ESKİ MECLİS BAŞKANLARINI DA ARADI

Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla aradı. Özel, ayrıca önceki 9 Meclis Başkanı’nı da arayarak bayramlarını kutladı, sağlık dileklerini iletti.