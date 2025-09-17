Özgür Özel: Hasan Mutlu'ya 'AK Parti'ye katıl, operasyonlar dursun' telefonu geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alınma sürecine ilişkin, "Mutlu'ya 'AK Parti'ye katıl, operasyonlar dursun' telefonu geldi" dedi.

Mutlu'nun durumu savcılarla da paylaştığını aktaran Özel, "Burası hukuk devleti mi arkadaşlar?" sözleriyle yargıyı eleştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a işaret eden Özel, "Şimdi hukuk kuşunun çıkma zamanı, Sayın Adalet Bakanımız hukuk kuşu, hukuklu saati var onun, günde 2 kere çıkıyor... Şimdi yargı bağımsızdır de..." ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI KIYMETLİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Özel, "Bahçeli'nin Ahmet Özer'in serbest kalmasına ilşkin açıklaması kıymetli bir açıklama. Birkaç gün içinde Ahmet Özer hakkında yapılan başvuru değerlendirilecek. Serbest kalma durumu çıkarsa Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere gidebilir" diye konuştu.

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir röportajında Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor" demişti.

Yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gerektiğini de belirten Bahçeli, "Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasa dışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Arkadaşlarımızın morali yüksek. Bahçeli'nin Ahmet Özer'in serbest kalmasına ilşkin açıklaması kıymetli bir açıklama. Birkaç gün içinde Ahmet Özer hakkında yapılan başvuru değerlendirilecek. Serbest kalma durumu çıkarsa Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere gidebilir. Özer'i Silivri zindanında bırakmak üzücü.

AKP yargı kolları başkanın yapmak istediği zaten partiyi tartıştırmak. Bütün ümitleri şu; kendi partilerini büyütemedikleri için CHP'yi küçültmeye çalışıyorlar. Yıkmayan rüzgar güçlendiriyor arkadaşlar. Tandoğan mitingi ve mahkemenin erteleme kararı (kurultay davası) moral oldu. Yaşananlar sonuç değil süreç odaklı.

Sayın Hasan Mutlu’yu perşembe günü akşam bir MHP İl Başkanı yardımcısı arıyor. Hasan Bey bu görüşme sırasında telefonun hoparlöründen eşi de dinliyor bunları. Cuma günü sabah da AK Parti İl yönetiminden biri arıyor. Diyor ki, Seni yarın alacaklar, AK Parti’ye katılırsan operasyon duracak”. Hasan Mutlu’yu 24 saat kala arayıp operasyon geliyor diyorlar.

Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Burası hukuk devleti mi arkadaşlar? Yani, 'ya AK Parti’ye katılacaksın, ya Silivri’ye atılacaksın.' Aydın’da nasıl işledi, Yalova’da işledi? Sistem Bayrampaşa’da işlememiş. Verdiği cevap şu; 'Hapis korkusuyla partimi satmam.' Hukuk kuşu şimdi çıkıp, 'Türkiye’de yargı bağımsızdır' diyecek.

Şimdi hukuk kuşunun çıkma zamanı, Sayın Adalet Bakanımız hukuk kuşu, hukuklu saati var onun, günde 2 kere çıkıyor... Şimdi yargı bağımsızdır de... Hasan Mutlu, AK Parti ve MHP yöneticilerinin kendisini operasyondan önce aradığını savcıya söyleyip kayda geçirdi."