Özgür Özel Hatay'da konuştu: Ekrem İmamoğlu buraya cumhurbaşkanı olarak gelecek
Hatay'da konuşan Özgür Özel, CHP'li belediyelerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirterek "Buradan Silivri’de yatan ve bir gün buraya Cumhurbaşkanı olarak gelecek olan Ekrem İmamoğlu’na selam olsun" dedi.
6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu.
Özgür Özel, Hatay’ın Defne ilçesinde deprem felaketinin ardından rezerv alanı mağduriyeti yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Özel, Hatay'ın CHP için özel bir anlam taşıdığını şu sözlerle belirtti:
“Hatay’ın çok değerli, birbirini, şehrini, ülkesini seven çok değerli insanları burası farklı dinlerden, farklı mezheplerden olabilen, etnik kökeni başka olabilen ama insan olmaya, hemşerilerine, komşularına değer veren, haksızlığa boyun eğmeyen ama kimsenin de hakkını yemek istemeyen güzel insanların şehri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Benim şahsi meselemdir’ diye ciddiyetini ortaya koyduğu, ölüm döşeğindeyken bile sağlığını doktorlara sormayı bıraktığı günlerde Hatay’ın durumunu sorduğu ve bize Hatay sevgisini, Hatay’a sahip çıkmayı vasiyet ettiği bir şehirdeyiz.”
Deprem bölgesine CHP'li belediyelerin yaptığı yardımlardan bahseden Özel, “Sesleniyorsunuz, söylüyorsunuz. Dün Mansur Yavaş Kahramanmaraş’ta yaptıklarını daha ben saymadan, adını duyunca kendisine öyle bir yürekten teşekkür ettiler. Siz de sesleniyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"EKREM İMAMOĞLU BURAYA CUMHURBAŞKANI OLARAK GELECEK"
Silivri Cezaevi'nde 10,5 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da Hatay halkına selam söylediğini belirten Özel, şunları söyledi:
"Buradan Silivri’de yatan ve bir gün buraya Cumhurbaşkanı olarak gelecek olan Ekrem İmamoğlu’na selam olsun. Ekrem Başkanın yaptıklarının kıymetini bilen Hataylılar, her siyasi partiden Hataylılar burada. Biz buraya öndeki CHP’li siyasetçiler bir tek otursun. Hataylı her siyasi partiden CHP’li siyasetçi olmayanlar bir ayağa kalksın. Ekrem Başkan sizi görecek. Hataylılar ayağa kalsın, CHP’li siyasetçiler dursun yerinde. Hataylıları ayağa bekliyorum. Burada Ekrem Başkan sizi izliyor. Rezerv alan mağdurları var. Her siyasi partiden insan var. Ekrem Başkan’a selamlarını, sevgilerini yolluyorlar."