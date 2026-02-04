Özgür Özel Hatay'da konuştu: Ekrem İmamoğlu buraya cumhurbaşkanı olarak gelecek

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da konuştu.

Özgür Özel, Hatay’ın Defne ilçesinde deprem felaketinin ardından rezerv alanı mağduriyeti yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel, Hatay'ın CHP için özel bir anlam taşıdığını şu sözlerle belirtti:

“Hatay’ın çok değerli, birbirini, şehrini, ülkesini seven çok değerli insanları burası farklı dinlerden, farklı mezheplerden olabilen, etnik kökeni başka olabilen ama insan olmaya, hemşerilerine, komşularına değer veren, haksızlığa boyun eğmeyen ama kimsenin de hakkını yemek istemeyen güzel insanların şehri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Benim şahsi meselemdir’ diye ciddiyetini ortaya koyduğu, ölüm döşeğindeyken bile sağlığını doktorlara sormayı bıraktığı günlerde Hatay’ın durumunu sorduğu ve bize Hatay sevgisini, Hatay’a sahip çıkmayı vasiyet ettiği bir şehirdeyiz.”

Deprem bölgesine CHP'li belediyelerin yaptığı yardımlardan bahseden Özel, “Sesleniyorsunuz, söylüyorsunuz. Dün Mansur Yavaş Kahramanmaraş’ta yaptıklarını daha ben saymadan, adını duyunca kendisine öyle bir yürekten teşekkür ettiler. Siz de sesleniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU BURAYA CUMHURBAŞKANI OLARAK GELECEK"

Silivri Cezaevi'nde 10,5 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da Hatay halkına selam söylediğini belirten Özel, şunları söyledi: