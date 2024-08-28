Özgür Özel: Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada yurttaşlara seslenen Özgür Özel, "Biz yerel seçimin akşamı şunu söyledik; bu bir zafer değil, bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen bir başarı. Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, adil, düzgün bir şekilde görev yapacak belediye başkanlarımızla beraber bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kurultayda, kongrede verdiğim sözlerden ilkini tuttum" diyen Özel, şöyle devam etti: "Bu partinin genel merkezinin de ilçe binalarının da il binalarının da ışıkları erkenden sönmeyecek. Seçim gecesi o ışıklar sabaha kadar yanacak. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar akşam saatinde tülbentini sirkeli suya basıp başına bağlayıp ışıkları kapatıp oturmayacak. O gece ışıklar sabaha kadar yanacak, o tülbentler sallanacak ve hep birlikte başaracağız. İlkini 31 Mart'ta yaptık."

İKTİDAR VURGUSU

Gelecek genel seçimler için mesaj veren Özel, "Bundan sonra da CHP'den kaybetmiyoruz, kaybettik ama üzülmüyoruz mesajları değil, hep iyi haberler alacaksınız. Verdiğimiz sözü yerel seçimlerde tuttuk, genel seçimlerde de göreceksiniz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde hepimizin partisi iktidar olacak" ifadelerini kullandı.

DİLRUBA VE DİLARA MESAJI

İzmir'deki sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu ve nya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen Dilara Çiçek için mesaj veren Özel, şunları söyledi:

"Dilruba ve Dilara... Dilruba bir sokak röportajında, söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz ama genç bir kadın düşüncülerini ifade ediyor. Onu aldılar, tutukladılar ve Eylül ayının 3'ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah Dilruba'yı hepiniz adına ziyaret edeceğim ve partimizin 9 Eylül'deki partimizin kuruluş yıldönümü törenlerine davet edeceğim.

İkinci bir isim Dilara... Dilara, diş hekimliği fakültesi öğrencisi. Dünya Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul'da yapılacak. Kongre için görev almak isteyen öğrenciler gelsin dediler, Dilara da gitti. Demişler ki 'Seni istemiyorlar.' Niye? Başörtüsü var! Bu sabah Dilara'yı aradım, kızım İpek'le yaşıt, daha sonra da kızımla görüştüler. Böyle bir uygulamayı tasvip etmediğimizi söyledim. Telefon görüşmemizde 9 Eylül'deki partimizin kuruluş yıldönümüne davet ettim. Bir zorluğu olmazsa kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelecekler ve babaevine misafir olacaklar."

"BİRİLERİ İSTİYOR DİYE KUTUPLAŞMAYACAĞIZ"

"Birileri istiyor diye kutuplaşmayacağız" diyen Özel, şunları kaydetti: "Yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat, bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız, hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız."