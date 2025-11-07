Özgür Özel, Hikmet Çetin’i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 88 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Özel'in ziyaretine önceki dönem genel başkanlardan Murat Karayalçın ve eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş de eşlik etti.

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 8 Ekim'de soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda kalmıştı.