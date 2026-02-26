Özgür Özel, Hikmet Çetin’i hastanede ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, Hikmet Çetin’i İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 88 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Özgür Özel, Hikmet Çetin’i ziyaretinde doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 8 Ekim 2025'te soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda kalmıştı.