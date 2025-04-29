Özgür Özel: İbrahim Kalın bizim partiye geldi, bütün kameralarımızı bantladılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silivri Cezaevi'nde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’taki bir otel toplantısında kameraların bantlanmasına ilişkin ortaya atılan iddialara değinen Özgür Özel, "İbrahim Kalın bizim partiye geldi. Herhalde yüzünü gizlemenin kimseye bir şeyi yok. Otoparktan girişi, asansör çıkışı, toplantı odası gidişi, bütün kameralarımızı CHP’de bantlamak istediler, izin verdik bantladılar" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Sayın Erdoğan'ın Türkiye'deki hangi toplantısı jammersız, arabayla gidiyor peşinden jammer kamyonu gidiyor. İBB'nin jammerlerını biz almadık, son zamanlarda alınmış vardır belki, envanterde vardı. Bizden önce İBB'nin belediye başkanının konvoyunda jammer minibüsü geziyordu."

"İMAMOĞLU'NUN 'ADAY DEĞİLİM' DEME HAKKI YOK"

İBB'ye yönelik soruşturma için "Ankara'da bu dedikoduları kendi taraflarına moral vermek için atıyorlar" değerlendirmesini yapan Özel, "Ne diyecekler, biz Ekrem İmamoğlu'nu suçladık, suçu neydi, bizi üç kez yendi, biz iftira attık tutturamadık demeyeceklerine göre, diyor ki Özgür Özel ile pazarlık yapıyoruz. 'İmamoğlu aday olmama karşılığında salınacak.' Bu vakitten sonra, İmamoğlu'nun ben aday değilim deme hakkı yok. Siyaseten kendini de bitirir partiyi de bitirir. Arkasında 15 milyon insan var" diye konuştu.

"HESAP VERİLEMEZ DÖNEM YARATAMAYIZ"

"Geçmişte dünya kadar hesap verilmesi gereken iş var hukuk önünde" diyen Özel, "Biz hukukun tesis edilmesi ve bu hesapların sorulması gerektiğini söylüyoruz. Bunlarla anlaşıp da hesap verilemez dönem yaratamayız" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI YAVAŞ, BAŞBAKAN İMAMOĞLU OLUR"

İmamoğlu'nun adaylık durumuna ilişkin de konuşan Özel, şunları anlattı:

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.

İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa'yı değişir, İmamoğlu çıkar görevine başlar. Tayyip Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır. Bir cumhurbaşkanı seçilir, cumhurbaşkanı Yavaş olur, B-başbakan İmamoğlu olur. O sürece katkı sağlayan cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur."

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILIRSA ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

Erken seçim tartışmaları hakkında konuşan Özgür Özel, "Ben kasım 2025'te yapılacak seçimin çok adilane bir seçim olacağını düşünüyorum. 5 yıllığına seçilmiş Erdoğan, seçim erken yapılmazsa aday olamaz. Diyor ki erken yapacağım, aday olacağım. Ben de diyorum ki kasımda gel sandığı kuralım, millet karar versin. 2,5 benden, 2,5 senden... Mİllet sana devam diyorsa 2,5 daha kazan, beş yıl daha yönet. Yok, millet yeter artık diyorsa daha 2,5 yıl bu milletin sırtında kalma, bu ülkeye kaybettirme" dedi.

"2027'nin sonbaharında yenileyelim derlerse Erdoğan o zaman da aday olamaz" vurgusunu yapan Özel, "Sayın Bahçeli diyor ya 'seçimler zamanında yapılacak'. O zaman Erdoğan aday olamaz. O zaman adayınız kim diye sorarlar adama" diye konuştu.

"Bu milletin önüne bu sene bir sandık kurmalılar ya da gelecek nisanda koyacaklarının kararını almalılar" diyen Özel, "Yoksa biz bu milletin önüne bir sandık koymak için her yolu deneyeceğiz. Bu kasımdan sonraki seçim kabul etmediğimiz bir seçimdir. Ama martta, nisanda bir seçim olacağına ilişkin kararı getirirlerse o zaman o olabilir. Yoksa biz bu kasımda bir sandık kurmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.