Özgür Özel: İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesajlar vererek başlayan Özel, ilk seçimlerde iktidar olacaklarını söyledi.

"Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz, görev almaz. Görev verir" diye konuşan Özel, "CHP iktidarın tek ve en güçlü seçeneği. Yapılacak ilk seçimde partimizi iktidar yapacağız" dedi.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik mesajı veren Özel, "Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. CHP'nin hedefi güçlü, zengin, dünya ile yarışan AB'ye tam üye olan bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.