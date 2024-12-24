Özgür Özel, iktidara seslendi: Bu sokakları size dar edecek olan CHP olacak!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Balıkesir'in Karesi ilçesinde fabrikada meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin mesajlar vererek başlayan Özel, "Gelişmiş ülkelerde böyle kazalar, ölümler olmuyor" dedi.

İktidara tepki gösteren Özel, "22 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. 22 yılda 34 bin kişi iş kazasından hayatını kaybetti. Bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İktidarın tercihinin 'patronun karı' olduğunu kaydeden Özel, "Yapacağımız iş; bu iktidarı değiştireceğiz. İşçiden, emekten yana bir iktidar gelecek. İş güvenliğine gerekli önem verilecek. Kardan önce iş güvenliği sağlanacak" diye konuştu.

BURAK OĞRAŞ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Devamla iş insanı Fettah Tamince'ye ait Rixos otelinde staj yaparken 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya dikkat çeken Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak sorumluların cezalandırılması için gerekenin yapılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da seslenen Özel "Emine Hanım’a sesleniyorum. Bu çocuk bu otelde ölmüş. Bir anne olarak Sayın Erdoğan’dan bu mevzu ile ilgili bilgi alsın" ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Burak Uğraş, Antalya'daki otele staj için gidiyor. Girdiği otel belli. Orada ne gördüyse onu görmesi hayatına mal oluyor. Otelin eski havuzunun içinde cesedi bulunuyor. Olay yerine gelen savcı 'İntihar yazmak aklıma gelmedi' diyor. Adli Tıp kasten öldürme diyor. Kırık, darp var. Gözaltı bekleniyor. Oluyor. 'İntihar' deyip dosyayı kapatıyorlar. Acılı babaya otelin gerçek sahibi 1 milyon TL teklif ediyor olay kapansın diye. Baba 'Oğlumun cenazesi satılık değil' diyerek onları kovuyor. Çalmadığı kapı kalmamış. Otelin adı Rixos. Sahibi Fettah Tamince. Tamince şimdi Erdoğan'ın uçağında.

Şimdilik 2 şüpheli için yakalama kararı çıktı. Onlar sorgulanacak. Tamince er ya da geç çıkacak yaptıklarının hesabını mahkeme önünde verecek. 16 yaşında bir çocuğu bir şey gördü diye öldüreceksiniz. Sonra da bu işin üstünü örteceksiniz. Emine Hanım’a sesleniyorum; Bu çocuk bu otelde ölmüş. Bir anne olarak Sayın Erdoğan’dan bu mevzu ile ilgili bilgi alsın."

2011 yılının Eylül ayında, staj için gittiği Rixos otelinde, otele ait pansiyonun havuzunda cansız bedeni bulunan Burak Oğraş, babası Murat Oğraş'ın iddiasına göre önce dövüldü ve 2 buçuk katlı pansiyonun çatısından atıldı.

BURAK OĞRAŞ SORUŞTURMASI16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında iş insanı Fettah Tamince'ye ait Rixos otelinde staj yaparken otele ait pansiyonun havuzunda cansız bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli tespit edildi, haklarında gözaltı işlemi yapıldı ve ifadeleri alındı. İfadelerin ardından Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı.

16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında iş insanı Fettah Tamince'ye ait Rixos otelinde staj yaparken otele ait pansiyonun havuzunda cansız bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli tespit edildi, haklarında gözaltı işlemi yapıldı ve ifadeleri alındı. İfadelerin ardından Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı. Olayın yaşandığı dönem Antalya İl Emniyet Müdürü olan Ali Yılmaz, Oğraş'ın ölümünden yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak Rixos otellerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı.





"GEÇİCİ SIĞINMA STATÜSÜYLE İLGİLİ GEREKLİLİK ORTADAN KALKMIŞTIR"

Suriye'de yaşanan gelişmelerle devam eden Özel, "Suriye'nin istikrara kavuşması ve oranın yaşanabilir hale getirilmesi ve sığınmacıların döneceği bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır yaklaşımını reddediyorum" diyen Özel, şöyle devam etti: "O kalanlar senin başın üstünde değil, Türkiye'deki insanların aşının, işinin üstünde oturuyor. bunu dini yaklaşıma alet ederek muhacir ilişkisini hatırlatarak başka bir planı vatandaşa dini duygularını sömürerek kabul ettirmeye çalışıyor. Geçici sığınma statüsüyle ilgili gereklilik ortadan kalkmıştır. Senin başının üstünde oturanlar bizim aşımızın üstünde oturamaz. Nokta" ifadelerini kullandı."

"AHMET ÖZER 55 GÜNDÜR TUTUKLU"

Yerine kayyum atanan ve "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmayı anımsatan Özel, Ahmet Özer 55 gündür tutuklu. İddianame hala yok" dedi. Özel, kayyum atamalarına da tepki gösterdi.

İktidarın "sokağa çıkacak yüzü olmadığını" söyleyen Özel, "İl kongrelerine gidiyorlar. Sokağa çıkacak yüzleri yok. İktidarın ayakları titriyor" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Ahmet Özer 55 gündür tutuklu. Diğer kayyum atanan belediye başkanları tutuksuz yargılanırken, Ahmet Özer'e uygulanan düşman hukukunu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Önce hukuksuz gözaltı, sonra yalancı gizli tanık. Şimdi delil arayışına girişmişler. Ahmet Özer'in bugünden itibaren 20 yıl geriye dönük tüm telefon kayıtlarını istemişler. Herkesin güvenlik taramalarını yapmışlar. Gözümüz üzerinde meselenin. Yazılamayan iddianame gelecekte bu kumpası yapanların iddianamesine girecek."

"CHP GRUBUYLA GURUR DUYUYORUM"

Bütçe görüşmelerine değinen Özel, partisinin milletvekillerine teşekkür ederek, Ülkenin geröek sorunlarını gündeme taşıdınız" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi eleştirilerini 'kışkırtma' olarak değerlendirdiğini anımsatan Özel, İşsize, yoksula, emekçiye umut olduysanız helal olsun size. Bu ülkenin esas sorunu ekonomi ve asayiştir. CHP grubuyla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın; il kongresinde CHP'yi yuhalatacaksın. Hadi canım sen de" şeklinde konuştu.

"ŞUURLARINI KAYBETMİŞ DURUMDALAR"

2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Özel, "Asgari ücret için 21-22 bin lirayı konuşacak kadar şuurlarını kaybetmiş durumdalar. Sokak asgari ücreti 30 bin liranın üzerinde istiyor" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "2024 yılında bir kere zam yapılmadı. Asgari ücretlinin kirası, kırtasiye, giyim ve gıda giderlerinde yüzde 78 artış var. 17 bin 2 lirayı geçen seneki noktada verecekseniz bile yüzde 78 zam yapmanız lazım. bunlar 21-22 bin lirayı konuşacak kadar şuurlarını kaybetmişler.CHP olarak en az 30 altında yokuz demeye devam ediyoruz."

Emekli aylıklarına dikkat çeken Özel, "Emekliye en az bir asgari ücret verin. Eğer sefalet ücretini telaffuz ederseniz bu sokakları size dar edecek olan, o koltuklarda sizi oturtmayacak olan CHP olacaktır. Hodri meydan" şeklinde konuştu.

"DÜNYADAKİ BÜTÜN TEK ADAMLARA KARŞIYIM"

Cumhur İttifakı'nın Suriye gündemi üzerinden CHP'yi hedef aldığını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini 'Esad'ın devrilmesi nedeniyle mutsuz olmakla' suçladığını anımsatan Özel, "Bahçeli'nin, Erdoğan'ın önüne konan metinlere göre CHP' Esad'ın gidişine üzülüyormuş. Ben tek adam rejimine karşıyım. Erdoğani sana kötü bir haberim var; Ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Erdoğan el ele tatil yaparken de Esad bir diktatördü. Son 1 yılda piman olup 'gel görüşelim' dediğinde de öyleydi. Biz Esad'ı hiç güzellemedik. Ya da cihatçı terör örgütleriyle görüşmedik."