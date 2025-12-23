Özgür Özel, iktidarın asgari ücret hedefini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel, konuşmasında, "Geride bıraktığımız yılı maalesef ağır sorunlar altında geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Zulmü de gördük, darbeyi de yaşadık, sıkıntıları hep birlikte omuzladık, en yakınlarımızın, evlatlarımızın kayıplarıyla sınandık" dedi.

Bütçe görüşmelerine değinen Özel, "Bu fukaralık bütçesinden, bu sömürü bütçesinden, bu faiz bütçesinden sorumlu tek kişi, gelip de burada bütçesini savunmadı, savunamadı. Allah kimseyi 'verin yetkiyi' deyip yetkiyi alıp, sonra yaptığı bütçeyi Meclis'te savunamayacak bir hale getirmesin" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Meclis Grubumuzun komisyon ve genel kurul performansından memnunum. İktidara hazırlar. Tahmin ediyorum Erdoğan da görüyordur; ben AK Parti'nin performansından da çok memnunum. Muhalefete hazırlar, iktidar perspektiflerini kaybetmişler, yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok, müstakbel bir muhalefet partisi var. Ana muhalefet olabilirler mi bilmem ama muhalefete hazırlar."

CHP Genel Başkanı Özel, şunları ifade etti: "Bir tarafta sorunu gören, isyan eden, çözüm öneren bir CHP var. Öbür tarafta eleştiriyi ya duymayan ya da duyduğu eleştiriye hakaretle cevap veren; kendilerine verilen 80 dakikalık kürsülerde hakaret eden, ülkenin ana muhalefet partisine muhalefet eden bir partiyle karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi... Meclis Genel Kurulu'nda da, komisyonda da artık psikolojik üstünlük el değiştirmiştir, iktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır."

AKP SEÇMENİNE SESLENDİ

AKP seçmenlerine seslenen Özel, "Siz Tayyip Bey'e yönetsin diye oy vermediniz mi? Yönetiyor. Siz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdiniz, yönettirmiyor. Bu oyunun kuralı; bu tarafa demokrasi, bu tarafa otokrasi olabilir mi? Bir maç sadece bir takım kazanırsa oynanabilir mi? Hakem senin takımının formasıyla sahaya çıksa kazandığın maça sevinebilir misin?" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret ile ilgili mesaj veren Özel, "Bu asgari ücrete gerçekleşen enflasyonu değil, geçen seneki gibi beklenti enflasyonu vermeye hazırlanıyorlar. Asgari ücreti 27-28 bin lira gibi, hatta daha altında tutup, sonra da dönüp işverene Erdoğan 'kefenin cebi yok.' Yani diyor ki, 'O kadar parayı nereye götüreceksin, işçiye ver.' Verecek parası varsa asgari ücreti belirle, insafına kalmadan versin" dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları ifade etti:

"İlkokul önlerine kadar indiğini annelerden, babalardan duyduk. Ama şimdi ülkenin duyması için meşhur isimlere operasyon yapılması lazımmış. Bir yandan öyle bir görüntü yaymaya çalışıyorlar ki; 'bakın bu iş sadece CHP'ye yönelik değil, CHP'ye yolsuzluk operasyonu yaptığımız gibi iktidara yakın bazı isimlere de uyuşturucu operasyonu yapıyoruz.' Birincisi, geçtiğimiz günlerde başlayıp tepki gösterdiğimiz sürecin şu kısmına dikkat çekelim; CHP'li olsun, AK Partili olsun, MHP'li olsun; bu ülkede bilinen kişilerin, bilinmeyenlere de aynısı ama bilinenlere yapıldığı için; 20 kişiyi alacaksın, 2 polisle götüreceksin, üç gün bütün televizyonlarda görüntüsünü döndüreceksin, saçından tel alıp tahlile yollayacaksın, 3'ünde çıkacak 15 gün sonra, 17'si temiz çıkacak. O 17 temiz çıkabilir. Evladının, annesinin, eşinin, kardeşinin o işyerinde hali nedir? Bir iş yapıyorsanız, şüpheliyorsan çağırırsın kaçmayan gelir, gelmeyeni yakalarsın. Alırsın örneğini, çok lazımsa pozitif çıkan konusunda bir bilgilendirme yaparsın.

Memlekette 15 gün boyunca, ilk günlerde tesadüf AK Parti'ye rahatsızlık veren tweeti veren kim varsa saç teline baktılar. 17'si temiz çıktı, onlara pardon dediler. 3 tanesi üzerinden algı operasyonu yürütüyorlar. Bu işlere dikkat etmek lazım. Bunun torbacısı yakalanıyor içeride, kullanıcısı yakalanıyor içeride, temini kolaylaştıran içeride. Bu uyuşturucunun baronu yok mu! Kolombiya'dan kalkmış, gelen gemi belli istihbarat alınmış, vardığı liman belli, el konulan uyuşturucu belli... Peki bunu getiren, gemilerle, gemiciklerle getiren lanet olası baronu koruyanlar kim! Nerede o baron!

