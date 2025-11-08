Özgür Özel iktidarın zam planını açıkladı, emeklilere ve emekçilere seslendi

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı, Ordu oldu.

Ordulular, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "23 yılın sonunda Tayyip Bey altın madalyayı hak etti. İşsizlikte Avrupa birincisi, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi, enflasyonda Avrupa birincisi... Tayyip Bey bu ülkeyi perişan etmekte 5 altın madalyaya sahip" dedi.

İktidarın emeklilere ve emekçilere yüzde 25 zam yapmanın planını yaptığını belirten Özel, "Buradan bütün emeklilere ve emekçilere söylüyorum. Buna katlanılamaz, buna karşı mücadele edeceğiz, eylemleri büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Nadir toprak elementleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Özel, iktidara tepki göstererek, "Beyaz Saray'a kabul edildiler, orada bu elementleri Trump'a verip gelecekte seçim kazanmak için destek istiyorlar. Nadir elementler vatandır, vatan satılamaz" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına tepki gösteren Özel, "Anayasa ortak çatımız. Anayasa'ya uymayan mahkemenin kararı düzeltilmezse, bu mahkeme hakkında işlem yapılmazsa sonu büyük bir felaket olacaktır" dedi.

Özgür Özel, parti programının ayın sonundaki kurultayda Türkiye'ye ilan edileceğini açıkladı.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Ordu Büyükşehir’i alacağız. Ordu’nun bütün ilçelerini alacağız. Çünkü Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler icraatlarını yaptıkça, insana dokundukça; sokakta, mahallede, kahvede, tarlada, camide, her yerde sizlerle temas ettikçe millet, doğruyu da yanlışı da çalışkanı da tembeli de yaptığı hizmetle kente katkı sağlayanı da kendine katkı sağlayanı da ayırıyor. Bu bize bir sonraki başarıyı ve bir sonraki başarıyı getiriyor. Onun için Ordu’da bu önemli başarıdan sonra ben çok daha büyük işleri başaracağımıza yürekten inanıyorum.

Karşımızda bir çete… Artık devleti devlet gibi yönetmekten vazgeçmiş, her alanı yetkili ama yetkilerini aşan ya yetkisiz, yetki kullanan birilerine emanet etmiş, ‘Koltuktan inmeyeyim, gerisi ne olursa olsun’ diye bakan, emekliyi, asgari ücretliyi, emekçiyi, çiftçiyi, fındık üreticisini, esnafı düşünmeyen birileri sadece iktidarda kalmak için salonlarda salon siyaseti yapa dursunlar. Yazın serini, kışın sıcağı sevsinler. Kendi atadıklarına kendilerini alkışlatsınlar. Biz meydan meydan taşmaya, iktidara koşmaya devam ediyoruz.

ÇATALPINAR BELEDİYESİ AÇIKLAMASI

Adalet ve Kalkınma Partili Çatalpınar Belediyesi, Çevre Bakanlığı bu belediyeye hibe desteği veriyor. 10 bin metrekare parke taşı alacak. Tam 50 tır yapıyor. 10 bin metrekarenin parası ödeniyor ama 50 tır beklerken 15 tır bir şey geliyor, toplam 3 bin metrekare. Bunun üzerine gidiliyor, itiraz ediliyor. Resmen bir suçüstü durumu var. ‘Eyvah ne yapacağız?’ Gecenin bir vaktinde diğer taraftan başka illerden 11 tırla 7 bin metrekare parke taşı getirilirken kameralarla tespit ediyorlar. Yani hırsızlığı, yolsuzluğu yapıyorlar. Yakalanınca bir başka belediyenin parası ödenmiş taşını, buraya taşırken de yakalanıyorlar. Peki, bu belediye başkanına evine gitme, bir telefon et. Çağırdın mı? Sordun mu? Soruşturma açtın mı? Bunun hesabını sordun mu?

FERRERO TEPKİSİ

‘Bu yıl rekolte yüksek olacak’ dediler, fındığın fiyatını önce bir aşağıya doğru asıldılar. Fındık bahçelerini don vurdu, güneş yaktı, kokarca bastı. Maalesef bilhassa Ordu’da rekolte çok düşük kaldı. Böyle olunca bir miktar fiyatlar yukarıya doğru gidiyordu ki bu güya adı dünya devi boyu devrilsin. Fındıkta tekel olan firma çıktı açıklama yaptı. Kendi yapmıyor da Avrupa’nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. ‘Efendim bu sene Türkiye’den fındık almayacağız.’ Böyle olunca piyasada bir manipülasyon, bir panik. Fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Ben bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim ve Rekabet Kurumu’nu göreve davet ettik. 50 olmalıydı ama arada 30 bin ton alım zorunluluğu getirmişler. En az 50 bin - 75 bin ton olması gerekir ama Rekabet Kurumu duruma baktı, bunlar da alım yapacaklarının taahhüdünü verdiler.

Öyle dünya devi tanımam. Bu fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun, Karadeniz. Öyle bugün fındık üreticisini ezmeye kalkarsan bunu bu sene yaparsın. Belki ömrün vefa ederse seneye de yaparsın. Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetinin başına gelecek kişi öyle sonuncusu gibi çiftçiye, fındık üreticisine ‘Al ananı da git’ diyen biri değil, tam tersine ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyen biri olacak. O gün bu yaptıklarınızla sakın Sanayi Bakanımızın kapısına gelmeyin.

ERDOĞAN'A TEPKİ

Tayyip Erdoğan fakiri sevmediği için hepimiz bu hale geldik. Geçen gün çıktı. Açıklama yapıyor, ‘23 yıldır şanla, şerefle iktidardayız’ diyor. ‘23 yılın sonunda madalya takalım sana’ dedim. Belki grup toplantısında izlemişsinizdir. 23 yılın sonunda Tayyip Bey altın madalyayı hak etti. Niye biliyor musun? Bakın işsizlikte Avrupa birincisi, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizle Avrupa birincisi ve dünya ikincisi, enflasyonda Avrupa birincisi ve dünya beşincisi. Tayyip Bey bu ülkeyi perişan etmekte beş altın madalyaya sahip; beşi bir yerde. Ama millet onun geldiğindeki günlerini arıyor.

İKTİDARIN ZAM PLANI

Bu şartlar altında halen daha bu emeklilere, bu emekçilere yüzde 25 zam yapmanın planını yapıyorlar. Buradan tüm sendikalara, tüm işçilere, tüm emeklilere sesleniyorum: Bu büyük haksızlık, yılda bir sefer asgari ücrete enflasyonun altında zam… Eskiden diyorlardı ki ‘Biz emekçiyi, işçiyi enflasyona ezdirmedik.’ Şimdi Mehmet Şimşek geçen sene gerçekleşen enflasyona değil, hedef enflasyona göre zam verdi. Ezdi. Bu sene Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Enflasyonun altında zam vereceğim’ diye ağzıyla söylemiş. Buradan bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyorum. Bu katlanılmaz, buna karşı mücadele edeceğiz. Direneceğiz, eylemleri büyüteceğiz. Hakkımızı ya alacağız, ya bunları götüreceğiz ve hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ SATILAMAZ"

Beyaz Saray’a, Oval Ofis’e kabul edildiler. Orada bu elementleri Trump’a verip, gelecekte seçim kazanmak için destek istiyorlar. Şunu bilin Ordulular, şunu bilin. Bu altın yumurtlayan tavuktur. Senden onu kamyonlarla, toprağın içinde karışmış alıyor, götürüyor. Bilmem ne teknolojisi ile 2 bin 3 derece ısıyla damıtıyor, yalıtıyor, toprağa atıyor, onu alıp ürettiği telefonu sana bir liraya aldığı meseleyi 10 bin liraya, 100 bin liraya geri satıyor. Altın yumurtlayan tavuğu bir kere verecek, her gün Trump’ın bahçesinde altın yumurtlayacak, biz avucumuzu açıp bakacağız. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Nadir elementler vatandır, vatan satılamaz!

Bunları biz çıkaracağız. Kanun teklifi verdik. İmza atmıyor, oy vermiyor. Komisyona gelmiyor, susuyor, kulağının üzerine yatıyor. Diyoruz ki ‘Nadir toprak elementlerini sadece devlet çıkarır, devlet işler, işlenmiş halde kullanır. Ham halde toprakla karışık ucuza satılamaz moloz gibi’ diyoruz. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Kanun teklifi orada, eğer samimiysen… Çünkü açıklama yaptırıyor. ‘Yok ya daha satmadık, niyetimiz yok’ falan filan. ‘Satılamaz’ diye, ‘Bunlar başka ülke tarafından işletilemez’ diye kanununa varsan milliyetçisin, yoksan sen milliyetçi falan değilsin. Hiç bana maval anlatma.

AYM'NİN KARARINA UYULMAMASINA TEPKİ

Geçtiğimiz gün Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tayfun Kahraman’la ilgili. Hepsi birden iki kişi hariç hak vermişler, ‘Adil yargılanmadı, yeniden yargılanmalı. Sağlığı kötü bu da gözünün önünde bulundurulmalı.’ Gitti mahkemeye, birinci kademe mahkemeye. İstanbul 13. Ağır Cezaya. Birinci kademe mahkeme karar verdi ‘Ben bu karara uymam Anayasa Mahkemesi’ne.’ Bunun memnun olduğum kısmı şu: İtiraz var ve iktidarın eski milletvekilleri bile eleştirmeye başladı. Çünkü biliyorlar, anayasa giderse geriye bir şey kalmaz. Bazı köşe yazarları, gazeteciler ‘Yanlış yapılıyor’ diyorlar. Buranın AKP ve MHP’li siyasetçilere bir kez daha sesleniyorum. Anayasa ortak çatımız, anayasaya uymayan mahkemenin kararı düzeltilmezse, bu mahkeme hakkında işlem yapılmazsa sonu büyük bir felaket olacaktır. Buradan bir kez daha herkesi hukuka uymaya, anayasaya uymaya, bu memleketi bir felakete sürüklememeye davet ediyorum.

"İMAMOĞLU MASUMDUR"

Karadeniz’in yiğit evladı, İstanbul Büyükşehri kazanan, mazbatası iptal edilince bir daha kazanan, beş yıl her kötülükten sonra 1 milyon 100 bin farkla kazanan. Karşısına bakan çıkardılar, yendi. Başbakan çıkardılar, yendi. Meclis Başkanı çıkardılar, yendi. Asla AK Parti’ye kaybetmeyen ve sizin 23 Mart’taki üyelerimizin ve 15,5 milyon vatandaşın desteğiyle Cumhurbaşkanı adayımız olan Ekrem İmamoğlu’na, buradan önce bir yürekten alkış ve selam. Sonra Erdoğan’a bir mesaj: Diyordu ki 31 Mart’tan birkaç gün sonra, 19 Mart‘tan, 22 Mart falan. ‘Bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar.’ Görüyor musun Erdoğan Ordu’yu, insan içine çıkabiliyor muyuz çıkamıyor muyuz? Görüyor musun Ordu’yu? ‘Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar’ diyordu, Erdoğan bak Orduluların yüzüne değil gözünün içine bakarak söylüyorum. Ekrem Başkan masumdur, arkadaşlarımız masumdur. İftira, iftira, iftira atıyorsunuz.

PARTİ PROGRAMI AÇIKLANACAK

CHP’nin son seçimlerdeki galibiyetini, büyük başarısını hazmedemeyenler başkanlarımıza saldırıp onları çalışamaz hale getirmek, itibarsız hale getirmek için her yolu denerken partiye de yapmadıklarını bırakmadılar. Öyle kötülükler yaptılar ki teker teker saymayayım, hep takip ettiniz. Zorlu bir süreci hem meydanlarda mücadele ederek, hem büyük bir hukuk mücadelesi vererek bir noktaya getirdik. Hepiniz şahitsiniz ki CHP üyesinden, mahalleden, ilçeden, ilden ta kurultaya kadar 2 milyon üyesinin iradesi ile bir yol yürüdü. Bu ayın sonunda da 28-29-30 Kasım’da Büyük Kurultayımızı yapacağız. Ordu’dan bütün Türkiye’yi 28-29-30 Kasım’da ‘güçlü yurttaş, güvenli gelecek, kazanan Türkiye’ için Cumhuriyet Halk Partisi parti programını açıklayacağımız kurultayımıza davet ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayında ‘güçlü yurttaş’ diyerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün AK Parti’nin ekonomik olarak da sosyal olarak da ezdiği, kendi kayırdığı bir zümreden bir avuç insan dışında hiç birisini güçlendirmeyip orta direği yoksullaştırdığı, hepimizi perişan ettiği bir süreçte yurttaşımızı nasıl hem madden, hem manen güçlü kılacağımızı anlatacağız. İş bulamayanın boğazından aş geçmesinin, uygun bir konutta barınma sorununun çözülmesinin, belli bir yoksulluk sınırının üstüne kadar herkesin gelirinin tamamlanmasının teminat altında olacağı vatandaşlık temel gelirinden tutun da akla gelebilecek - gelmeyecek, dünyada çok iyi örnekleri olan ya da bizim Türkiye için geliştirdiğimiz modellerle güçlü yurttaşlığı tarif ediyoruz. Gençlerin gelecek kaygılarını ortadan kaldıracağımız, hepimizin güvenlik kaygılarını; karanlık bir sokakta bir kadının tek başına korkmadan yürüyebileceği sokakları da büyüttüğü evladının geleceğinden endişe duyan anne - babanın kaygılarını da ortadan kaldıracağımız bir program bu. Ya da dünyanın diğer memleketlerinde hayal kuran gençlerin bu ülkede hayal kurabilecekleri, kaçılacak değil yaşanacak bir ülke görecekleri yarınları ile ilgili. ‘Kazanan Türkiye’ derken hem üreticisinin, hem fabrikada, hem tarlada üretenin kazanacağı büyük bir kalkınma programıyla kaliteli istihdam yaratarak, dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü, kadın istihdamını önemseyen ‘mor dönüşümü’ gerçekleştireceğimiz bir kalkınma programı ile Türkiye’de gündemi belirleyeceğiz.

‘Kazanan Türkiye’de’ fındık üreticisi de kazanacak, sanayicisi de kazanacak. Hatta milli piyango alan hep tüpçü kazanmayacak, bazen bilet alanın biletine ikramiye de çıkacak. Kurumların tamamının içinin boşaldığı, bahis oyunlarında dahi şikelerin yapıldığı adeta tuzun koktuğu bu memlekette gelir adaletini de mahkeme adaletini de biz sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte Türkiye’de hep birlikte kazanmanın, hakça ve eşitçe bölüşmenin, güvenli yarınları birlikte hayal etmenin ve her birimizin, kendimizin de komşumuzun da evladımızın da güçlü birer yurttaş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmanın gururunu taşıyan birer yurttaş haline nasıl geleceğimizi anlatacağız. Türkiye’yi nasıl yöneteceğiz, parti programımızda. Bugüne kadar çok sorun söyledik, sorunları hep tespit ettik ama ‘Nasıl çözeceğiz, nasıl yöneteceğiz? Bu ülke bizi iktidara getirdiğinde bu cendereden, bu darboğazdan, bu çoklu krizden onu nasıl çıkacağız? Nasıl 100 yıl önce olduğu gibi Türkiye’yi şaha kaldıracağız, herkesin yüzünü güldüreceğiz?’ İşte bunları ayın sonundaki kurultayımızda Türkiye’ye ilan edeceğiz. Türkiye, seni kazanmaya davet ediyoruz. Hepinizi güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. Güçlü yurttaş, güçlü Karadeniz, güçlü Ordu, güçlü bir Türkiye vadediyoruz."

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar tarafından okunan mektupta İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Ordu Cumhuriyet Meydanı’ndan tüm Türkiye’ye, çok güçlü bir demokrasi ve adalet mesajı veriyorsunuz. İradenize, geleceğinize sahip çıkıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yürüttüğü kararlı ve öncü mücadele için, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Sayın Bülent Akpınar’a ve onun şahsında tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerim; Karadeniz benim evim, ana, baba, ata ocağımdır. Ben, burada yoğrularak bugünlere geldim. Köklerimden hiç kopmadım. Bedenim ayrı kalsa da gönlüm hep bu diyarda oldu, hep de öyle olacak. Yıllardır, her işe başlarken, bu ülke için her yeni adımı atarken hep aynı duayı ederim: ‘Allah, beni ilk önce aileme, doğduğum topraklara, sonra da İstanbul’a ve ülkeme mahcup etmesin,’ derim. Ben, bu duadan aldığım güçle, Allah’a olan inancımla, milletime duyduğum sonsuz güvenle dimdik ayaktayım ve yılmadan mücadele ediyorum.

“Bu bir cumhuriyet ve demokrasi mücadelesidir. Milletin seçilmiş temsilcilerine ve milli iradeye yönelik her türlü darbeye karşı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenlerin mücadelesidir. Bu bir, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Kendisi için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti hakim kılmak için yola çıkanların mücadelesidir. Bu bir, bolluk ve bereket mücadelesidir. Bu ülkenin kaynakları bir avuç insanın kontrolünde olmasın, herkes hakkını alsın, herkes refaha kavuşsun isteyenlerin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, Türkiye’yi güçlü bir ülke yapma mücadelesidir. Ama bütün güç ve yetkileri bir kişide, bir partide toplayarak güçlü olamayız. Bir ülke, ancak kurumları güçlüyse güçlüdür. Meclis, hükümet, yargı kendi başlarına ve birbirlerine karşı güçlü olacak. Yerel yönetimler, medya, iş dünyası, sendikalar, meslek odaları güçlü olacak. Hepsinden önce, vatandaş güçlü olacak. Vatandaş; hak ve hürriyetleri, sahip olduğu maddi imkanları, güvenceleri bakımından güçlü olacak. Yöneticiler, vatandaş karşısında haddini bilecek. Hiç kimse vatandaşın sözünün üstüne söz söyleyemeyecek.

“Ülkemiz, ekonomimiz, sanayimiz, teknolojimiz ancak böyle güçlenir, böyle büyür. Bunu başaramayan, ülkenin huzurunu kaçıran, refahını azaltan iktidar, 2024 yerel seçimlerinde milletten esaslı bir uyarı aldı. Millet, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere çok büyük bir destek verdi ve ülkenin bir sonraki iktidarını açıkça işaret etti. O günden bugüne, her adımında daha fazla hukuk dışına çıkan, her geçen gün daha da zalimleşen bir iktidarla karşı karşıyayız. Haksız hukuksuz davalarla, kötü muameleler ve baskılarla bizleri yıldırmaya, milletin iradesini zorbalıkla şekillendirmeye çalışıyorlar. Yalnız bizlere değil, ailelerimize karşı dahi tertipler, kumpaslar içindeler. Ama ne yapsalar millet ikna olmuyor, olmayacak. Aylarca milleti turpla, ahtapotla oyalayarak algı operasyonları yapanlar kendilerinden başka kimseyi kandıramadılar. Tüm yalanları, iftiraları dönüp onları vurdu.

“Şimdi bizi terörle, casuslukla suçlayacak kadar akıldan, izandan yoksun bir halde, yeni tertipler peşindeler. Yine başaramayacaklar. Milletimiz, tertipleri de sebeplerini de çok iyi görüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kurdukları israf ve istibdat düzenini yalanla, zulümle ayakta tutamayacaklar. Bu düzen değişecek. Hukuku ve demokrasiyi hiçe sayan, vatandaşı sadece oy ve vergi verirken kıymetli gören anlayışı tarihe gömeceğiz. Adaleti devletimizin temeli, ortak hayatımızın yüce bir değeri haline getireceğiz. Türkiye’yi; emeğiyle rahatça geçinen, geleceğinden emin, çalışkan, dürüst, mutlu insanların ülkesi yapacağız. İyiliğin, merhametin, kardeşliğin iktidarını kuracağız. Sabredeceğiz, gayret edeceğiz, cesaret edeceğiz. Ve mutlaka başaracağız. Dünya tersine dönse de Ordu’nun dereleri tersine aksa da başaracağız. 86 milyon kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”