Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanlarının görüşmesi sona erdi: Ortak açıklama yapılıyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Fotoğraf çekiminin ardından görüşme başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bakırhan, şunları söyledi:

"Kayyum, yönetim biçimine doğru ilerliyor. Bu mesele sadece DEM Parti'nin değil, hepimizin meselesidir.

Yasal düzenlemeler yapılarak bu kayyum sorunundan kurturulur."

Özgür Özel ise şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye genelinden ilk günler yaratılan algının oldukça değiştiğini ve anket değerlendirmelerinde kayyum atamanın hoş karşılanmadığını hep birlikte görüyoruz.

Bu günlerde Meclis'teki 10 muhalefet partisi bir araya geldi ve kanun teklifi verdi."

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