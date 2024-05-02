Özgür Özel ile Erdoğan bir araya geldi: Görüşme AKP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi AKP Genel Merkezi'nde başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldi.

Özgür Özel, bugün saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'ne geldi. Özel'e, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel'i kapıda karşıladı.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAFLAR

Özgür Özel ile Erdoğan'ın görüşmesinden ilk fotoğraflar da geldi.

Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer alıyor.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Erdoğan-Özel görüşmesinde çok sayıda başlığın gündeme geleceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmede, ekonomik kriz başta olmak üzere işçilerin ve emeklilerin yaşadığı sorunları gündeme getirmesi bekleniyor.

Özel'in Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını ve Gezi Davası'nda cezaevinde bulunanları da görüşmede gündeme getireceği aktarılıyor.

Özgür Özel'in görüşmede AKP ve MHP'den alınan belediyelerin borçlarıyla ilgili hazırlanan dosyayı da ileteceği ifade ediliyor.

Erdoğan'ın görüşmede gündeme getireceği en önemli başlık ise 'yeni anayasa' olacak.

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Özgür Özel'le görüşmesi durumunda 'yeni anayasa' teklifinde bulunacağını bildirmişti.

Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etmişti.

Özgür Özel, 'yeni anayasa' konusunda, "İnsanların yoksulluk gibi üst düzeyde beklentileri varken, yeni anayasa beklentisi toplumun beklentilerinin neresindedir, bunu tartmak lazım... Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni elbise alıyorsak giyeceğimiz bir elbise alırız, giymeyeceğiz elbiseyi yine alalım. Geçen seferde iyisi yapıldı ama o anayasaya uyulmuyor. Önce anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır" değerlendirmesini yapmıştı.