Özgür Özel ile Erdoğan bir araya geldi: Görüşme sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldi.

Özgür Özel, bugün saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'ne geldi. Özel'e, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel'i kapıda karşıladı.

Erdoğan, Özel'i AKP Genel Merkezi'nde bulunan asansörün önünde karşıladı.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAFLAR

Özgür Özel ile Erdoğan'ın görüşmesinden ilk fotoğraflar da geldi.

Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer alıyor.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Özgür Özel ile Erdoğan görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 35 dakika saat sürdü.

Özel, basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

AKP Genel Merkezi'nde görüşme devam ederken açıklama için Genel Merkezin önüne kürsü kuruldu. Ancak kürsü bir süre sonra kaldırıldı.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmadı.