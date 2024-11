Özgür Özel ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesajlar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki temaslarına devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşmesine değinen İmamoğlu, "Başkanımız ve ben, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanıyız. İki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük iki büyükşehrine hizmet ediyoruz. Şehrimizde geçmişten bugüne artarak devam eden israf dönemini ve tabiri caizse tarihe gömdük" ifadelerini kullandı.

"BERABERLİĞİN TARAFINDAYIZ"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün iktidarda olanların, milletin tercihlerine saygı duymak yerine kendi gündelik çıkarları ve kendi fikrine hizmet etsinler bakışı uğruna bizlere yönelik fütursuzca saldırlar başlattığını görüyoruz. Bu saldırılarla ne amaçladıklarını biliyoruz. Siyasi münafıklık yaparak, fitne ateşini yakarak çalışanlara söyleyecek sözümüz yok. Bizim aramızda koltuğa, makama, role değil; sadece ama sadece milletin menfaatlerine odaklanan bir yol arkadaşlığı vardır. Biz kutuplaşmanın değil, beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf asla bulmuyoruz. Tekil olarak asla değerlendirmiyoruz."

"Bunlar bizim ortak paydamız olan ve ülkemizin tek güçlü ve en önemli lokomotifine yani partimize, çatısı altında bulunduğumuz CHP'ye yönelik topyekun bir saldırı boyutuna ulaştığını da tespit ediyoruz ve halkımızla paylaşıyoruz" vurgusunda bulunan İmamoğlu, "Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak da görüyoruz. Bugünden saldırıların başlamasının altında yatan gerçek budur" diye konuştu.

"DAVAYA HİZMET EDEN İNSANLARIZ"

"Her seçimde avaz avaz bağırarak mertçe mücadeleye sizi davet ediyorum demiş kişiyim" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları söyledi: "Milletimizin bize bağladığı umutları, bizden beklenen görevlerin farkındayız. Millete karşı görevlerimize her zaman, her koşulda, bugünkü kardeşlik ve dayanışma duygularımızla ve tam bir sorumluluk içerisinde el ele yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olması. Davaya hizmet eden insanlarız, meseleye kişisel pencereden bakmayan ve bakmayacak insanlarız. Bizim bu yürüyüşümüzde CHP'de bulunan her arkadaşımız böyledir ve böyle davranmalıdır."

"KUMPAS POLİTİKALARINI KONUŞTUK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinden bahseden İmamoğlu, "Genel Başkanımzla iktidarın izlediği kumpas politikalarını, vesayetçi düzeni, başta ekonomi olmak üzere halkın gerçek gündemini görünmez kılan hileli akıllarının nasıl büyüdüğünü konuştuk. Halkın gündeminden kopmadan halkımızla gerçek gündemi yakalayan ve kumpaslara boyun eğmeden nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda çok kıymetli görüş alışverişlerinde bulunduk" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Belediyelerin iktidarın saldırıları karşısındaki dirençli, özgüvenli tutumlarını, milletin iradesini vesayetçilere kurban etmeme noktasındaki kararlılığını anlattım. Bu doğrultuda izleyeceğimiz adımları, ortak akılla tespit etmeye ve hayata geçirilmesi için sonuna kadar birlikte mücadele etmeye kararlı bir süreç gördüğümü ve bütün ülkenin her noktasından yerel yöneticilerin bu kararlılıkta olduğunu ifade ettim."

"SALDIRILARI TEKİL VAKALAR OLARAK GÖRMÜYORUZ"

“Bugün demokrasi ve hukuk için mücadele etmek, milletin iradesine sahip çıkmak, kesinlikle ve kesinlikle aslında ülkemizin bugününe değil, geleceğine sahip çıkmaktır" vurugusunu yapan İmamoğlu, "Yerel yönetimleri; kayyumcu, vesayetçi anlayıştan kurtarıp, milletin egemenliğini kayıtsız şartsız sağlamak için acilen atılması gereken demokratik ve hukuki adımlar vardır. Anlaşılıyor ki, bugün iktidarda olanlar, ilk seçimlerde ortaya çıkacağı belirginleşen milletin kararını engellemek üzere, her türlü hukuksuzluğa tenezzül eden adımlar atmaya karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Ve ne yazık ki, bu adımları atma konusunda belli hazırlıklar artık kahvehane dedikodusuna kadar ulaşmıştır. İşte yaşıyoruz; konser tartışması, yok efendim SGK borcu tartışması, müfettişler, kayyumlar… Her biri birbirinden trajikomik hamleler. Kendi menfaatini, kendi koltuğunu, kendi iktidarını milletin menfaatinin üstünde görenlerin çaresizliğini gösteren detaylardan ibarettir bu çalışmalar. Dolayısıyla biz, belediyelerimize ve millet iradesine karşı atılan adımları, birbirinden kopuk, tekil vakalar olarak görmüyoruz. Milletimiz de bunu böyle görmemelidir."

YANITIMIZ TOPYEKÛN OLMALI"

"Bunlara karşı mevzi direnişiyle de yanıt veremeyiz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu organize kötülüğe karşı yanıtımız da topyekûn olmalıdır. Milletimiz, bu konuda en ciddi şekilde bilinçlendirilmelidir. Çünkü, milletin iradesine karşı, devletin imkanlarıyla düşmanlık yapmanın karşılığının, ancak milletin topyekûn gücünün arkasına alan, topyekûn mücadeleyle verileceğini bilen bir ekibiz. Bu yönüyle vatandaşlarımızla ama pazarda ama çarşıda ama vatandaşlarımızı birebir evlerde ziyaret ederek, hizmetlerimizi yaparken onları bilinçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü bir seviyeye taşıyarak, kesinlikle güçlü bir millet cephesi tahkim edilecektir. Ve o milletin oluşan o demokratik ve güçlü cephesi, bugünkü organize kötülüğe karşı mutlak bir zafer elde edecektir. Ben de her zaman ifade ettiğim gibi, kendisini bu yola adamış hem partimizin bir evladı hem bir Cumhuriyet vatandaşı ama bir yanıyla da kendi görevleri itibariyle yılmaz bir mücadeleyi vermeye devam edecek bir siyasetçiyim.”