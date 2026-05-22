Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu telefonda görüştü: Kurultay en uygun zamanda iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mutlak butlan kararıyla göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü. Görüşmede Özel'in hemen kurultay talebinde bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun da değerlendirelim dediği Habertürk TV'den Aytunç Erkin tarafından aktarıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından basın danışmanı olarak atanan Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin önünde basına açıklamada bulundu.

Sönmez'in Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin önünde yaptığı açıklama şöyle:

"Ben Genel Başkan'ın basın danışmanıyım, parti sözcülüğü görevim yok. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideri ile veyahut bir siyasetçi ile görüşme programı, böyle bir takvimi, böyle bir görüşmesi veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talep söz konusu değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il, ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleri ile görüşüyor. Yani onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Sayın Devlet Bahçeli ile programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği söz konusu değildir; bunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Bir de bugün çok soruldu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özelarasındaki telefon görüşmesi gerçekleşti mi diye. Tabii ki yoğunluk içerisinde gün içerisinde demiştik. Karşılıklı aramalar oldu ama iki tarafta o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son aradığında ulaşamamıştı, Sayın Özgür Özel geri dönüş yaptı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğine ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden, belki bir MYK, belki bir parti meclisi toplantısında veyahut Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla da bunu değerlendirdikten sonra bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur. En uygun..."