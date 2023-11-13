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Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Siyaset
  • 13.11.2023 12:11
  • Giriş: 13.11.2023 12:11
  • Güncelleme: 13.11.2023 12:14
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

Toplantı öncesi Özgür Özel, Genel Merkez'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Özgür Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret etmişti.

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