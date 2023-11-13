Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.
Toplantı öncesi Özgür Özel, Genel Merkez'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
Özgür Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret etmişti.
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